Piscine : ne la bâchez pas dès les premiers froids, c’est à cette température qu’il faut agir sous peine d’eau verte

À peine les premières fraîcheurs arrivées, beaucoup bâchent leur piscine et préparent sans le savoir une soupe verte pour le printemps. Car un simple chiffre, bien surveillé, change tout à l’hivernage.

Septembre arrive, les soirées raccourcissent, on range les transats… et, par automatisme, on bâche la piscine dès que l’air fraîchit. Le geste paraît raisonnable. Pourtant, « Fermer le bassin familial dès les premiers frissons de l’automne peut paradoxalement le transformer en un véritable bouillon de culture toxique ! » a rappelé Ouest‑France.

Car la réussite de l’hivernage ne dépend ni d’une date sur le calendrier ni du premier pull enfilé, mais d’un chiffre très concret : la température de l’eau. Bien choisie, elle vous évite eau verte, traitements chocs et week-ends entiers passés à rattraper le bassin.

La fausse bonne idée : bâcher dès les premiers jours froids

Par habitude, beaucoup ont fermé dès octobre, parfois même dès la rentrée, alors que l’eau affichait encore 18 ou 20 °C. Sous une bâche opaque, cette eau tiède, à peine brassée, devient idéale pour les algues et les bactéries, surtout si un bel épisode ensoleillé survient.

Les spécialistes rappellent que « Mettre son bassin au repos en se basant uniquement sur le calendrier est une erreur à cause des variations climatiques ». Un automne doux dans le Sud ou un redoux en novembre suffisent à maintenir une eau trop chaude. Fermer trop tôt, c’est presque garantir une eau verte au printemps.

Le seul vrai signal : une eau durablement sous 15 °C

La règle d’or pour choisir la bonne température pour hiverner sa piscine tient en une phrase : « La consigne est claire et salvatrice : hivernez dès que l’eau descend sous 15°C, indépendamment de la date au calendrier ». À ce seuil, la prolifération des micro-organismes ralentit nettement ; certains piscinistes conseillent même d’attendre une eau entre 12 et 15 °C, en baisse régulière. Nous avons tous déjà eu envie de tout bâcher dès les premiers matins frais, mais quelques semaines de patience font économiser beaucoup de produits et d’énergie.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économies Produits et temps 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Sous 15 °C, algues et bactéries se développent beaucoup moins vite : l’eau froide, bien nettoyée et traitée, reste claire avec peu de produits. 💡 Le petit plus : garder le thermomètre en vue près de la piscine pour penser à vérifier l’eau chaque matin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : bâcher une eau au‑dessus de 15 °C et couper la filtration ; vous préparez une soupe verte pour le printemps.

Les bons gestes quand le thermomètre passe enfin sous les 15 °C

Quand le thermomètre affiche moins de 15 °C plusieurs matins d’affilée, on ne traîne plus. On laisse tourner la filtration, on retire feuilles et insectes, puis on brosse rapidement fond, parois et ligne d’eau pour éliminer tout dépôt.

Ensuite, on prépare vraiment l’hivernage, en suivant une courte check-list qui fait toute la différence au printemps.

régler le pH autour de 7,0 à 7,4 ;

ajouter un produit d’hivernage puis choisir hivernage actif ou passif ;

puis choisir hivernage actif ou passif ; poser une bâche opaque bien tendue, qui coupe la lumière.

Sources Modes & Travaux

«Il vide sa piscine dans le fosse qui longe son jardin 3 semaines plus tard une tranchee doit etre creusee»