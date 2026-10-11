Écureuil roux : ce geste des naturalistes à faire dans votre jardin cet automne (et l’erreur à éviter)

Cet automne, des naturalistes révèlent comment un simple trio nourriture, refuge et sécurité attire l’écureuil roux dans un jardin ordinaire. Quels gestes adopter pour l’observer de près sans le mettre en danger ?

Une lumière dorée sur les feuilles, un léger froissement dans la haie… puis un éclair roux disparaît derrière le tronc. L’automne met les sens en éveil, mais l’écureuil semble toujours filer trop vite pour qu’on en profite vraiment.

Cet animal vif, l’écureuil roux (Sciurus vulgaris), a pourtant ses petites habitudes. À partir d’octobre, il a multiplié les allers-retours pour cacher noisettes et glands avant l’hiver. C’est précisément là que les naturalistes ont un secret simple pour vraiment attirer l’écureuil roux dans son jardin et l’observer sans le perturber.

Pourquoi l’automne est le moment idéal pour attirer l’écureuil roux dans son jardin

À l’automne, ce rongeur arboricole a vécu un véritable marathon : il a constitué des dizaines de caches de nourriture et reste en activité du lever du jour jusqu’à la fin d’après-midi. Poussé par l’urgence, il accepte plus volontiers de visiter un jardin, surtout si celui-ci lui offre des réserves faciles à compléter.

L’écureuil choisit pourtant avec soin les lieux où il s’arrête. Il recherche trois choses à la fois : de quoi manger, de quoi se cacher et un espace sans danger. Lorsqu’un jardin coche ces trois cases, il est revenu régulièrement, devenant ce petit semeur de graines qui aide noisetiers, chênes et pins à se régénérer autour de la maison.

Le secret des naturalistes : une mangeoire bien placée et un menu “sauvage”

Le geste qui change tout a été adopté depuis longtemps par les naturalistes : installer dès octobre une mangeoire pour écureuil, solidement fixée sur une branche ou un tronc, en hauteur et à l’abri du vent, près d’un arbre ou d’une haie servant de ligne de fuite. Elle est remplie avec un mélange qui copie son régime naturel : noisettes, noix, amandes non salées, graines de tournesol nature, petits morceaux de pomme ou de poire, quelques raisins secs seulement.

Nous avons tous déjà eu le réflexe de tendre du pain ou des restes de table. C’est précisément l’erreur à bannir : les muséums d’histoire naturelle et les associations de protection de la faune ont rappelé que pain, produits salés ou sucrés provoquent des troubles graves. Le nourrissage est resté ponctuel, modéré, limité à l’automne et aux premiers froids, pour aider l’animal sans le rendre dépendant ni l’exposer davantage aux chats du voisinage.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Budget estimé Faible 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On propose à l’écureuil roux exactement ce qu’il cherche en octobre : des noix et graines proches de son alimentation sauvage, présentées en hauteur, dans un coin calme. Associée à un jardin moins “nettoyé” et débarrassé des produits toxiques, cette mangeoire devient une étape sûre que l’animal a intégrée à sa tournée quotidienne. 💡 Le petit plus : glisser sous la mangeoire un gros pot avec un noisetier en bac ou un arbuste à baies : au fil des années, les graines oubliées formeront un véritable coin de forêt miniature. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser du pain ou des restes au sol, près des chats et d’un bassin non sécurisé, ce qui cumule risques de prédation, noyade et problèmes digestifs pour l’écureuil.

Un jardin-refuge pour voir revenir l’écureuil roux chaque automne

Pour qu’il s’installe vraiment, le jardin a été transformé en refuge. Des tas de feuilles mortes, un peu de bois mort, des haies champêtres partiellement laissées brutes ont offert des cachettes. Un nichoir à écureuil en bois non traité, installé à 3 à 5 mètres de haut, avec une entrée d’environ 7 cm orientée vers l’est ou le sud-est, a complété ce réseau de gîtes discrets.

Petit bonus : quelques plantations bien choisies suffisent à enrichir ce décor et à attirer l’écureuil roux au jardin durablement, tout en limitant les arrosages d’été :

noisetiers, noyers, chênes, hêtres et pins pour les fruits secs et cônes ;

sorbiers, cornouillers, houx, charmes et érables pour les baies et le couvert ;

un jardin sans raticides ni pesticides, où bassins et tonneaux d’eau ont été sécurisés, permettant d’observer l’animal à l’aube ou en fin de journée, depuis un simple banc ou derrière la fenêtre, comme un vrai naturaliste.