Potager : cette méthode pour attirer les écureuils chez vous change tout pour vos récoltes ce printemps, sans dégâts

Vous redoutez l’écureuil roux quand il traverse vos salades au printemps ? À la mi-mars, quelques aménagements suffisent à en faire un allié du potager.

Apercevoir une queue rousse filer entre les rangs de salades fait souvent monter un petit stress : beaucoup s’attendent à retrouver leurs fraises déterrées et leurs semis retournés. L’écureuil garde cette réputation de voleur de noix qui ravage tout sur son passage, surtout quand le potager démarre au printemps.

La réalité est bien différente : ce petit acrobate roux agit comme un allié discret du potager. En grattant la terre, il l’a déjà aérée, en enterrant des glands il a semé de futurs arbustes, et en croquant insectes, limaces ou escargots, il limite certains ravageurs. En ce moment, à la mi‑mars, tout se met en place pour une nouvelle saison. Encore faut-il savoir comment l’inviter sans sacrifier vos récoltes.

Écureuil au potager : un faux voleur, vrai allié des légumes

Quand il enfouit des réserves un peu partout, l’écureuil remue la couche superficielle du sol. Ce grattage casse les petites croûtes sèches, laisse mieux passer l’eau de pluie et l’air, ce qui aide les racines des légumes à respirer. Les cachettes oubliées se transforment en jeunes chênes, noisetiers ou hêtres qui renouvellent la végétation autour des planches de culture.

Cette activité soutient une biodiversité plus riche. En plus des graines et des fruits, l’animal peut consommer, selon la saison, des insectes, des limaces ou des escargots, ce qui réduit la pression sur certaines cultures fragiles. Espèce protégée, l’écureuil roux se contente d’un jardin accueillant : on le nourrit ponctuellement, on l’observe, mais on le laisse totalement libre.

Aménager un coin de jardin irrésistible pour les écureuils

Pour qu’ils se sentent en sécurité, mieux vaut oublier le jardin trop net. Une haie laissée plus libre forme un véritable corridor pour circuler à l’abri. Au fond du terrain, un tas de branches, quelques bûches creuses ou de simples écorces sèches offrent des caches pour la nourriture et des matériaux isolants pour les nids d’hiver comme pour les nichoirs.

Autre clé, planter des arbres nourriciers en bordure du potager : noisetier, chêne, noyer, châtaignier ou hêtre composent un garde‑manger naturel qui détourne l’appétit des planches de légumes. Un nichoir installé entre 4 et 6 mètres de haut dans un de ces arbres complète ce petit quartier résidentiel. En attendant qu’ils produisent, une mangeoire garnie de graines de tournesol non salées et de quelques noisettes les incite à revenir.

Protéger ses récoltes sans chasser les écureuils du potager

Les jeunes pousses restent très vulnérables aux coups de griffes enthousiastes. Des cloches maraîchères translucides, ou de petits tunnels, isolent les semis tout en créant un microclimat chaud qui accélère l’enracinement. Sur les fraisiers et framboisiers, des filets à mailles fines tendus sur des arceaux empêchent les dégustations sauvages, sans risquer de blesser les petits acrobates.

Dernier élément, l’eau. Une simple coupelle en terre cuite ou un petit bassin très peu profond, placé en hauteur ou dans une zone dégagée, offre de quoi boire sans craindre les chats. Renouvelée souvent, cette réserve devient un point de rendez‑vous quotidien. Entre haie touffue, arbres à fruits secs, point d’eau et cultures protégées, le jardin se transforme en scène vivante où les écureuils règlent doucement le tempo.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Pourquoi les experts conseillent de planter des fourchettes à cet endroit précis du jardin (et ce que ça change vraiment pour vos récoltes)»