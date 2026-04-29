Ne jetez plus vos fruits trop mûrs : ce gâteau et 3 idées bluffantes vont vous faire oublier la compote

Panier qui déborde de fruits trop mûrs et culpabilité qui monte dans la cuisine. En quelques minutes, un geste précis les transforme en desserts et sauces bien plus fun que la compote.

Sur le plan de travail, le panier se remplit de bananes tachetées, de poires molles, de pommes fripées. Odeur très sucrée, peau qui se marque au doigt : on se dit que l’heure de la compote a sonné.

Pourtant ces fruits trop mûrs sont à leur apogée : chair tendre, sucre concentré, parfum explosif. En quelques gestes, ils se transforment en gâteaux ultra moelleux, desserts minute, glaces crémeuses ou sauces salées bluffantes ; de quoi bannir la compote par défaut.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Fruits trop mûrs mélangés (300 à 400 g : bananes, pommes, poires…)

✅ Farine de blé T45–T55 200 g + 1 sachet de levure chimique (11 g)

✅ 2 œufs, 80 g de sucre, 1 pincée de sel

✅ 80 g de beurre fondu ou d’huile neutre + épices, noix ou pépites de chocolat

Oubliez la compote : tri express des fruits trop mûrs

Un fruit fatigué peut encore être précieux. On garde ceux qui ont une peau marquée, une chair souple mais pas liquide, une odeur bien fruitée ; ce sont les meilleurs pour la cuisine.

En revanche, moisissure visible, parfum d’alcool, zones visqueuses ou qui suintent signifient poubelle immédiate. On retire toujours largement les parties abîmées avant d’écraser, de mixer ou de congeler en petits cubes.

Oubliez la compote : un banana bread multi-fruits pour tout sauver

La base est très tolérante : 300 à 400 g de fruits trop mûrs écrasés, 2 œufs, 80 g de sucre, 80 g de beurre fondu, 200 g de farine, levure, épices. On verse dans un moule beurré et on enfourne à 180 °C, 45 à 50 minutes.

Même pâte, autres usages : on prélève une partie des fruits mixés pour enrichir des pancakes, napper le fond d’un plat avant un clafoutis ou garnir un crumble crousti-fondant. Le même panier fatigué donne déjà trois desserts différents.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, beurrer le moule et écraser les fruits préparés. Technique : Mélanger fruits écrasés, œufs, sucre et matière grasse, puis ajouter farine, levure, sel et épices. Cuisson : Verser la pâte dans le moule, parsemer de noix ou pépites de chocolat, lisser. Finition : Enfourner 45 à 50 minutes, laisser tiédir, démouler, puis servir nature, toasté ou avec glace.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps en cuisine 5 à 30 min 🔍 Le secret de l’expert Un fruit très mûr concentre sucres et arômes. En gâteau, sa purée remplace une partie du sucre et garde la mie humide. ✨ Le twist gourmand : Rôtir les fruits 10 minutes à 200 °C avec un soupçon de sucre et de sel intensifie tout. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuisiner des fruits moisis ou fermentés reste dangereux, même après cuisson.

Oubliez la compote : conserver, congeler et servir avec effet waouh

Le banana bread se garde deux à trois jours bien emballé à température ambiante, puis passe au congélateur en tranches. Les fruits restants se congèlent en mélanges notés au feutre, prêts pour glaces minutes, smoothies épais ou chutneys maison.