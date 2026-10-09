Œuf et yaourt : ce dessert moelleux prêt en 25 min vide le frigo et vous fera oublier vos gâteaux du commerce

Avec un œuf, un yaourt et un fond de confiture, ces petits chaussons moelleux transforment un frigo presque vide en dessert digne d’une boulangerie. Prêts en moins de 25 minutes, ils misent sur une pâte souple au yaourt et un cœur fruité pour faire oublier les desserts industriels.

Une odeur de gâteau juste cuit, une pâte dorée qui reste tendre sous les doigts, un cœur de confiture à peine fondu : ces petits chaussons semblent sortis d’une vitrine de boulangerie.

Leur secret tient en trois ingrédients du frigo : un œuf entier, un pot de yaourt et un fond de confiture. En quelques minutes, on obtient un dessert moelleux yaourt œuf sans repos, presque pas de vaisselle et beaucoup de réconfort.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 œuf entier + 125 g de yaourt nature + 100 g de sucre en poudre

✅ 30 g de beurre doux fondu ou 3 c. à s. d’huile neutre (tournesol ou colza)

✅ 350 g de farine de blé (T45 ou T55) + 5 g de levure chimique + pincée de sel

✅ 150–200 g de confiture ou marmelade (cœur fruité) + 20–30 g de noix de coco râpée

Pourquoi 1 œuf et 1 yaourt suffisent pour un dessert ultra moelleux

Le yaourt assure l’hydratation de la pâte et une acidité qui booste la levure chimique (5 g). Avec l’œuf entier, il emprisonne l’humidité ; au four, la mie reste souple et légèrement aérée, pas friable.

Autre avantage, on parle ici d’un dessert de frigo vide : farine de blé (T45 ou T55), sucre, un peu de beurre ou d’huile et ce fond de confiture suffisent. Un dessert rapide yaourt confiture, ces petits chaussons moelleux au yaourt deviennent vite le dessert 1 œuf 1 yaourt qu’on refait sans réfléchir.

Pas à pas : la pâte au yaourt qui reste tendre après cuisson

Le point clé consiste à ajouter farine et levure peu à peu, jusqu’à obtenir une pâte souple au yaourt, élastique mais non collante. On l’étale finement sur un plan à peine fariné, puis on la détaille à l’emporte-pièce rond ou au simple verre pour former des disques, futurs chaussons en demi-lune.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Battre œuf, yaourt et sucre, ajouter beurre fondu, sel, vanille. Technique : Incorporer farine et levure chimique (5 g) en plusieurs fois, jusqu’à pâte souple non collante. Cuisson : Étaler, découper des disques, déposer un peu de confiture, replier en demi-lunes et bien souder les bords. Finition : Aligner sur plaque, enfourner en cuisson à 180 °C chaleur traditionnelle 15–20 min, puis badigeonner d’un voile de confiture et parsemer de noix de coco râpée.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 25 min 🔍 Le secret de l’expert Le yaourt apporte eau, gras et une acidité ; la levure réagit mieux, la pâte gonfle et reste moelleuse après la cuisson à 180 °C. ✨ Le twist gourmand : Ajoutez une cuillère de noix de coco râpée ou un peu de zeste de citron directement dans la pâte encore crue. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne surchargez ni en farine ni en confiture : pâte sèche d’un côté, fentes et garniture qui fuit de l’autre.

Servir et garder ces chaussons moelleux

Abricot, fruits rouges ou orange changent le caractère ; tièdes ou froids, ils se gardent 2 jours en boîte.