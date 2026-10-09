On le mange sucré au goûter : cette version poireau-parmesan fait oublier d’un coup tous vos feuilletés d’apéro

À l’apéro, ces bouchées poireaux parmesan en forme de mini cannelés bousculent les feuilletés trop gras. En quelques gestes précis, la croûte claque et le cœur reste fondant.

À la sortie du four, une odeur de parmesan chaud s’échappe du moule à cannelés. Ces bouchées rappellent les gâteaux du goûter ; base caramélisée, stries dorées, petite taille qu’on attrape du bout des doigts.

Sauf qu’ici, rien de sucré : un cœur de poireaux fondants et de parmesan fruité remplace la vanille. Ces bouchées poireaux parmesan font oublier bien des feuilletés. Comment réussir cette texture de mini cannelés salés, croustillante dehors et moelleuse dedans ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 blancs de poireaux, 1 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 2 œufs et 120 ml de lait demi-écrémé

✅ 130 g de farine de blé + 1 c. à café de levure chimique

✅ 80 g de parmesan râpé, sel fin, poivre du moulin

La bouchée poireau-parmesan qui fait oublier les feuilletés d’apéro

Derrière leur allure de gourmandise sucrée, ces mini cannelés poireaux parmesan changent l’apéritif. Les stries du moule dorent vite ; les bords croustillent, la mie reste souple, marquée par la douceur du poireau et le caractère du parmesan.

L’appareil à mini cannelés salés : la bonne texture pour éviter l’effet cake sec

Pour éviter l’effet cake sec, on mise sur un appareil souple et une cuisson vive. Poireaux fondus à feu doux, puis intégrés tièdes ; la pâte reste fluide, prête à gonfler.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer, émincer très finement les poireaux. Les faire suer dans l’huile avec un peu d’eau, sel et poivre, jusqu’à ce qu’ils soient bien fondants. Technique : Battre œufs et lait. Ajouter farine et levure, puis parmesan et poireaux tièdes ; mélanger jusqu’à pâte lisse et laisser reposer 10 minutes. Cuisson : Préchauffer le four à 210 °C. Graisser le moule à mini cannelés, éventuellement avec un voile de parmesan, puis remplir chaque alvéole aux trois quarts. Finition : Enfourner 18 à 20 minutes, jusqu’à croûte bien dorée et cœur souple. Laisser tiédir 5 minutes avant de démouler les bouchées apéro poireau parmesan.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert Une pré-cuisson douce des poireaux enlève l’excès d’eau et adoucit leur goût. Dans un four bien chaud, l’appareil gonfle sans sécher et le parmesan brunit vite, créant une croûte fine sur un cœur fondant. ✨ Le twist gourmand : Chemiser chaque empreinte d’un voile de parmesan râpé avant de verser la pâte : les cannelés salés au poireau prennent une croûte très croustillante, presque caramélisée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais verser les poireaux brûlants dans l’appareil ni remplir les moules à ras bord : la pâte déborde, cuit mal et les bouchées deviennent denses.

Servir, réchauffer et varier ces bouchées poireaux parmesan

Ces mini cannelés poireaux parmesan se servent tièdes, posés sur une planche avec crudités et un bol de fromage aux herbes. On peut les préparer à l’avance, les garder au frais, puis les réchauffer 5 à 7 minutes à 160 °C pour ranimer le croustillant.

Noix concassées, dés de jambon ou de saumon fumé transforment ces bouchées apéro. On reste sur la même base, mais chaque fournée prend un accent différent, toujours plus gourmand que les feuilletés classiques.