Entre baguette de tradition et croissants du dimanche, les foyers français jettent encore trop de pain. Comment congeler pain et viennoiseries sans perdre le croustillant ni alourdir la facture énergétique ?

Dimanche matin, les sacs de la boulangerie débordent souvent : baguette de tradition, croissants, pain au chocolat « au cas où ». Le soir venu, une partie a déjà séché sur la table de la cuisine. En France, près de 20 % du pain acheté finit tout simplement à la poubelle, soit des centaines de milliers de tonnes chaque année.

L’Ademe estime qu’un Français jette en moyenne 20 g de pain par jour, soit près de 29 kg par an pour un foyer de quatre personnes. À 1,20–1,80 € la baguette, cela représente facilement 150 à 200 € gaspillés, sans compter les viennoiseries du week-end et les 200 g de CO₂ émis pour chaque baguette produite. Derrière ce gâchis, une bonne nouvelle discrète se cache pourtant dans le congélateur.

Gaspillage de pain et viennoiseries : pourquoi le congélateur devient un allié

Pour le pain comme pour les croissants, la congélation n’est pas un pis-aller mais un vrai geste anti-gaspi. Congeler le jour de l’achat, quand le produit est encore frais, permet d’éviter jusqu’à 9 kg de pain jeté par an et par foyer, tout en conservant croûte et mie presque comme à la sortie du four. Le pain blanc se congèle idéalement dans les deux à quatre heures, un pain de campagne, complet ou de seigle jusqu’à huit heures après achat, les viennoiseries dans les 24 heures.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire rappelle que les expositions à plusieurs contaminants restent trop élevées « pour tout ou partie de la population », selon des propos rapportés par Reporterre. Elle liste parmi les principaux contributeurs au cadmium « le pain et les autres produits à base de blé comme les pâtes, les viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits, les pommes de terre et les légumes, et, pour ceux qui en consomment régulièrement, les mollusques et crustacés », indique l’Anses. Ce constat porte sur la qualité des aliments, mais ce qui est déjà acheté gagne à être consommé plutôt que jeté, d’où l’intérêt de mieux gérer la conservation.

Comment congeler le pain et les viennoiseries sans les abîmer

Presque tous les pains se prêtent à la congélation. La baguette reste fragile et doit être congelée très fraîche, entière ou en tronçons, alors que pain complet, aux céréales, de seigle ou de campagne gardent très bien leur texture jusqu’à deux mois. Le pain de mie industriel se glisse tel quel au congélateur pour environ trois mois, le pain de mie artisanal se congèle plutôt en tranches. Côté **viennoiseries**, croissants nature, pains au chocolat et brioches sont les champions, un croissant au beurre bien emballé restant correct jusqu’à deux à trois mois.

Le bon geste : laisser refroidir complètement, puis envelopper le pain dans du papier aluminium ou sulfurisé avant de le placer dans un sac de congélation hermétique en chassant l’air. Pour les croissants, pains au chocolat ou pains aux raisins, on les fait d’abord durcir une heure à plat sur un plateau, puis on les emballe individuellement dans du film alimentaire avant de les regrouper en sac. Congélateur réglé à -18 °C, étiquettes avec date et type de produit, et interdiction de congeler du pain rassis ou de recongeler ce qui a déjà décongelé.

Décongélation, réemploi : le duo malin pour dire stop au gaspillage

Pour le pain, la décongélation lente à température ambiante redonne une mie homogène, mais un passage direct au four chaud fonctionne très bien : 10 à 15 minutes à 200–220 °C, avec un petit verre d’eau dans le four pour retrouver le croustillant. Les tranches passent au grille-pain, alors que le micro-ondes ne sert qu’en dépannage, suivi d’un toastage immédiat. Pour les viennoiseries, on retire tout emballage, on laisse revenir à température ambiante 45 à 60 minutes, puis on réchauffe 4 à 6 minutes à 160–180 °C.

Quand le pain ou les croissants ont déjà passé leur meilleur moment, la solution reste de les transformer plutôt que de les jeter : chapelure maison, croûtons pour les soupes, pain perdu, pudding de brioches ou de croissants. Avec quelques réflexes de congélation et ces recettes de rattrapage, le **gaspillage de boulangerie** peut peu à peu quitter la cuisine familiale.