Pâques 2026 : Cyril Lignac lâche sa règle infaillible pour un gigot d’agneau parfait (et l’erreur qui le ruine)

Le 5 avril 2026, Cyril Lignac signe un gigot d’agneau de Pâques aux pommes de terre pensé pour les services chronométrés. Une méthode millimétrée promet une viande rosée et fondante sans stress.

Le four chauffe, le romarin claque, l’agneau commence à chanter dans le plat. En cuisine, on prépare déjà le service de Pâques pendant que les enfants rentrent, les mains encore pleines de chocolat.

Pour ce 5 avril 2026, Cyril Lignac propose un gigot d’agneau aux pommes de terre au beurre d’herbes pensé pour les journées chargées : peu de gestes, une cuisson cadrée, un résultat tendre. Son secret tient en une règle de temps simple et un repos précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,5 à 2 kg de gigot d’agneau, 4 gousses d’ail, 3 branches de romarin

✅ 1 kg de pommes de terre à chair ferme

✅ 80 g de beurre doux, 1 petit bouquet de persil, 1 gousse d’ail

✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive, 10 cl d’eau ou de bouillon, sel, poivre

Le gigot d’agneau de Pâques façon Cyril Lignac : un plat festif mais inratable

Ce gigot d’agneau de Pâques Cyril Lignac, prévu pour quatre personnes, reste d’une sobriété assumée : une belle pièce posée sur un lit de pommes de terre. Tout cuit ensemble ; la viande dore, les pommes de terre boivent le jus et sortent fondantes.

La règle des 15 minutes : la cuisson maîtrisée du gigot d’agneau de Pâques Cyril Lignac

On préchauffe le four à 200 °C, puis on suit la règle clé : 15 minutes par 500 g de viande pour un gigot rosé. Arrosé régulièrement avec son jus, il reste moelleux ; il suffit d’ajuster de quelques minutes selon le poids et la cuisson souhaitée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir le gigot 45 minutes avant, le sécher, l’inciser, y glisser l’ail, puis saler, poivrer et masser avec l’huile d’olive. Technique : Éplucher les pommes de terre, les couper, les mettre dans le plat avec le romarin, puis les enrober du beurre ramolli au persil et à l’ail. Cuisson : Poser le gigot sur les pommes de terre, verser 10 cl d’eau ou de bouillon, enfourner à 200 °C en comptant 15 minutes par 500 g. Finition : En fin de cuisson, éteindre le four, laisser 10 minutes porte entrouverte, puis couvrir le gigot d’aluminium 10 minutes avant de trancher.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 1 h 15 à 1 h 30 🔍 Le secret de l’expert En cuisant 15 minutes par 500 g à 200 °C, puis en laissant reposer, la chaleur se diffuse et les jus se redistribuent ; le gigot reste rosé et juteux. ✨ Le twist gourmand : On monte le jus chaud avec un peu de beurre froid et quelques zestes de citron pour le rendre plus vif. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais trancher le gigot dès la sortie du four ni le piquer : on perce les fibres et les jus fuient.

S’organiser, servir et accommoder le gigot de Pâques 2026

Pour un déjeuner vers 13 h, on enfourne un gigot de 1,5 kg autour de 12 h 10, repos compris. On apporte le plat entier à table, puis on tranche devant tout le monde et on nappe généreusement de jus.

Sources Marie France

«Paques 2026 cyril lignac devoile ce gigot dagneau minute avec la regle infaillible pour ne plus le rater»