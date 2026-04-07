Poulet aux épices : j’ai troqué la crème contre cet ingrédient à 1 € et en 20 min vous n’accepterez plus autre chose

Un simple pot de frigo change tout dans ce poulet aux épices au yaourt, prêt en 20 minutes. Comment cette astuce donne une sauce veloutée sans lourdeur ?

J’ai remplacé la crème par un ingrédient à 1 euro dans mon poulet aux épices : la texture obtenue en 20 minutes est incomparable

Dans la sauteuse, l’oignon fond doucement, les épices se réveillent et le poulet se colore en doré. Au bout de quelques minutes, la sauce se met à accrocher la cuillère, lisse, brillante, presque velours. Rien de lourd, rien de pâteux ; juste un parfum chaud qui donne envie d’attraper du riz à la hâte.

Longtemps, on a compté sur la crème pour obtenir ce résultat… avec, souvent, une sensation de plat qui pèse. Ici, on remplace la crème par un simple pot de yaourt à 1 € et, associé au lait de coco et à la poudre d’amandes, il transforme un simple poulet aux épices au yaourt en sauce de restaurant en 20 minutes chrono. Reste à comprendre comment le faire sans fausse note.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de blancs de poulet en morceaux

✅ 1 gros oignon (200 g) et 2 gousses d’ail

✅ 150 g de yaourt nature (brassé ou grec entier)

✅ 20 cl de lait de coco et 30 g de poudre d’amandes

Pourquoi on ne met plus de crème dans ce poulet aux épices

Avec la crème, la sauce tient, mais elle écrase souvent le garam masala, le cumin et le curcuma. On obtient quelque chose de dense, un peu plat, qui cale vite. Le yaourt nature entier fait l’inverse : il apporte une onctuosité souple, une fraîcheur discrète qui laisse les épices s’exprimer, sans acidité agressive.

Le lait de coco arrondit le tout, la poudre d’amandes épaissit en douceur et donne ce côté satiné qui nappe le poulet au lieu de glisser dans le fond de l’assiette. En gardant le trio garam masala, coco et yaourt, on obtient une sauce structurée mais légère, parfaite pour un dîner de semaine sans lourdeur.

La méthode express pour une sauce velours en 20 minutes

La clé reste le contrôle du feu. On laisse d’abord l’oignon devenir presque confit, car c’est lui qui pose la douceur. Les épices se chauffent juste après, brièvement, pour libérer leurs arômes sans brûler. Puis on saisit le poulet rapidement, juste assez pour le colorer.

Ensuite, on tempère le yaourt avec un peu de sauce chaude avant de l’ajouter. Ce geste évite qu’il ne tranche. On complète avec lait de coco et poudre d’amandes, puis on laisse mijoter très doucement : la sauce épaissit, se lisse, et le poulet reste tendre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer l’oignon, hacher l’ail, couper le poulet. Faire fondre l’oignon avec l’huile et une pincée de sel 8 minutes à feu moyen. Technique : Ajouter l’ail 30 secondes, puis garam masala, curcuma et cumin. Mettre le poulet, saler, poivrer et saisir 3 à 4 minutes. Cuisson : Baisser le feu. Mélanger le yaourt avec 2 cuillères à soupe de sauce chaude, verser dans la sauteuse, ajouter lait de coco et poudre d’amandes. Finition : Mijoter 20 minutes à feu doux à moitié couvert, en remuant. Ajuster l’épaisseur, ajouter jus de citron et coriandre au moment de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget 1 € le yaourt 🔍 Le secret de l’expert Les protéines du yaourt s’émulsionnent avec les graisses du poulet et du lait de coco, ce qui stabilise la sauce. La poudre d’amandes agit comme un liant naturel et donne ce toucher satiné, sans farine. À condition de conserver un feu doux, la sauce reste lisse et nappante. ✨ Le twist gourmand : Griller à sec quelques amandes effilées et les parsemer sur le plat avec un peu de zeste de citron finement râpé au moment du service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser le yaourt froid dans une poêle fumante ou laisser bouillir la sauce après son ajout ; on obtient alors une texture granuleuse et séparée.

Servir, conserver et faire varier ce poulet aux épices au yaourt

On sert ce poulet bien nappé sur un riz basmati qui boit la sauce en restant léger, avec des naans tièdes pour la dernière goutte. Un peu de coriandre fraîche et d’amandes grillées apporte couleur, parfum et croquant.

Ce plat se garde deux jours au réfrigérateur ; la sauce gagne même en caractère, car les épices se fondent. On réchauffe à feu très doux avec un filet d’eau pour garder le velours. La même base fonctionne aussi avec de la dinde, des pois chiches, du chou-fleur ou de la patate douce, en adaptant simplement le temps de cuisson.