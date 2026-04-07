Plus jamais de friteuse : ces beignets aux poires au four sont si croustillants grâce à cette astuce secrète

Dans ce four domestique, des beignets aux poires au four sortent dorés comme s’ils avaient trempé dans l’huile. Leur secret de croustillant va vous surprendre.

Dans le four, une odeur de beurre et de poires caramélisées envahit la cuisine. Quand on casse un beignet, la croûte fine se fend net, laissant s’échapper une mie tendre qui emprisonne des dés de fruit encore juteux.

Pourtant, ces beignets aux poires au four sortent d’un four domestique tout simple. Sans bain d’huile ni friteuse, ils restent légers, sans odeur de friture, mais incroyablement croustillants. Comment on s’y prend ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de farine, 50 g de sucre, 1 sachet de levure chimique, 1 pincée de sel

✅ 1 œuf, 20 cl de lait demi-écrémé

✅ 50 g de beurre fondu, 1 c. à c. d’extrait de vanille (facultatif)

✅ 2 poires bien mûres, sucre en poudre, eau très chaude, sucre glace

Adieu friteuse : pourquoi cette version au four change tout

Ces beignets sans friteuse misent sur une pâte à beignets moelleuse et une cuisson sèche. Beaucoup moins de gras, aucune casserole d’huile à gérer, pas d’odeur persistante ; on enfourne simplement, puis on laisse le four travailler à notre place.

On obtient des beignets aux poires sans friture plus légers, mais gourmands, grâce au beurre fondu et au sucre. Le four à 180 °C chaleur tournante assure une cuisson uniforme, sans compromis sur la texture.

Cuisson au four : la technique qui imite la friture

Ici, le four à 180 °C chaleur tournante imite le bain de friture. Plaque de cuisson préchauffée, pâte légèrement enrichie en beurre et sucre, puis enrobage final eau très chaude + sucre ; chaque détail renforce la croûte et garde un cœur très moelleux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger ingrédients secs, ajouter œuf, lait et beurre fondu ; obtenir une pâte lisse. Technique : Peler les poires, couper en dés de 1 cm, incorporer délicatement à la pâte. Cuisson : Préchauffer le four à 180 °C chaleur tournante avec la plaque dedans ; déposer des tas espacés. Finition : Cuire 15 à 18 minutes, badigeonner d’eau très chaude, rouler aussitôt dans le sucre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps moins de 40 min 🔍 Le secret de l’expert Plaque brûlante, pâte un peu grasse et sucrée, puis eau très chaude ; la surface caramélise, la réaction de Maillard s’enclenche, on obtient cette couleur dorée et ce croquant léger sans tremper dans l’huile. ✨ Le twist gourmand : Faire revenir brièvement les dés de poire avec beurre et sucre concentre leur goût et apporte une note caramélisée très gourmande. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser des poires au sirop mal égouttées ou prolonger la cuisson à faible température : les beignets s’étalent, sèchent et perdent tout leur croustillant.

Variantes et idées d’accompagnement

On peut remplacer les poires par des pommes, des bananes ou des fruits rouges bien égouttés, et parfumer la pâte à la vanille ou à la cannelle.

Servis tièdes, ces beignets au four croustillants adorent une sauce chocolat, un coulis caramel ou un simple yaourt grec. Le lendemain, on les réchauffe quelques minutes à 150 °C pour réveiller le croustillant.