Pâques : ces carottes rôties légères qui font l’unanimité, à condition d’éviter ce geste qui les ruine

À Pâques, ces carottes rôties à la moutarde de Dijon volent presque la vedette au gigot, tout en restant ultra légères. Comment quelques gestes simples les transforment en accompagnement préféré de toute la famille ?

Sur la table de Pâques, les parfums de viande rôtie se mêlent aux notes d’herbes fraîches. Au centre, ces carottes dorées attirent l’œil : bords caramélisés, cœur tendre, herbes vert vif. On sent déjà la moutarde, l’ail et le miel se mêler à l’huile d’olive.

On cherche souvent un accompagnement léger, qui change des éternelles pommes de terre, sans ajouter de stress en cuisine. Avec ces carottes rôties à la moutarde de Dijon, le four fait le travail et la vinaigrette réveille tout le plat. Reste à voir comment les préparer simplement, même quand la maison est pleine.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 700 g de carottes moyennes, coupées en deux puis en tronçons de 5 cm

✅ 3 càs d’huile d’olive extra vierge, ½ c. à café de poivre noir, ¼ c. à café de sel fin

✅ 1 c. à soupe de moutarde de Dijon, 2 c. à café de vinaigre de cidre, 1 grosse gousse d’ail râpée

✅ 1 c. à café de miel, 1 c. à soupe d’aneth frais, 1 c. à soupe de persil plat frais haché

Pâques : cette recette de carottes saine et facile qui conquiert toute la famille

Pour un repas de fête, on veut un légume qui fasse plaisir sans alourdir l’assiette. Ces carottes au four répondent exactement à cette envie : un accompagnement sain, coloré, qui met tout le monde d’accord, même ceux qui boudent les légumes d’ordinaire.

Les carottes rôtissent à haute température, ce qui concentre leurs sucres naturels. D’ailleurs, un simple filet de miel suffit à souligner cette douceur. La moutarde de Dijon apporte le peps, le vinaigre de cidre la fraîcheur, l’aneth et le persil finissent de signer un plat très parfumé.

Pâques : cette recette de carottes saine et facile qui conquiert toute la famille

Le secret tient dans deux gestes : la découpe et l’espace sur la plaque. En coupant les carottes de taille régulière et en les étalant en une seule couche, on évite la cuisson vapeur. Elles dorent, prennent un léger croquant dehors et restent fondantes dedans.

Autre point clé : on ajoute la vinaigrette après la cuisson. La moutarde émulsionne l’huile et le vinaigre, enrobe chaque morceau sans les ramollir. Les carottes encore chaudes absorbent juste ce qu’il faut de sauce. Pourtant, le résultat reste très léger en bouche.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 220°C. Mélanger les carottes avec 1 càs d’huile, ¼ c. à café de poivre et ⅛ c. à café de sel, puis les remettre dans un grand saladier. Technique : Étaler les carottes en une seule couche sur une plaque à rebords, sans les entasser, pour favoriser le rôtissage et non la vapeur. Cuisson : Enfourner 30 à 35 minutes, en remuant à mi-cuisson. Les carottes doivent être tendres et légèrement dorées sur les bords. Finition : Dans le saladier, fouetter moutarde, vinaigre, ail, miel, reste de sel et de poivre, puis les 2 càs d’huile. Y verser les carottes chaudes, ajouter aneth et persil, mélanger et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & difficulté ~45 min – facile 🔍 Le secret de l’expert On espace les carottes sur la plaque pour les faire rôtir vraiment : leurs sucres se concentrent, la surface caramélise, l’intérieur reste fondant. La vinaigrette ajoutée après cuisson les enrobe d’un glaçage léger, relevé mais très familial. ✨ Le twist gourmand : Juste avant de servir, ajouter des noisettes ou amandes torréfiées, un peu de feta émiettée et un zeste fin d’orange ; parfait pour une assiette de fête sans lourdeur. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Entasser les carottes ou baisser trop la température du four ; elles vont bouillir, rester pâles et molles au lieu de dorer.

Pâques : cette recette de carottes saine et facile qui conquiert toute la famille

Pour s’organiser le jour J, on peut couper les carottes et préparer la sauce la veille. Le jour même, il suffit de rôtir les légumes pendant que la viande cuit. Un passage rapide dans la vinaigrette juste avant de servir, et tout arrive chaud à table.

Les restes se gardent au frais 2 jours, à réchauffer au four doux avec un filet d’huile. On peut aussi les servir froides en salade tiède avec un peu de céréales ; une façon simple de prolonger le repas de Pâques sans recuisiner.