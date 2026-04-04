Pâques : cette erreur avec le gigot d’agneau de 7 heures que vous faites sans le savoir (et qui le rend sec)

Pour Pâques, les grands chefs livrent leurs réflexes pour un gigot d’agneau de 7 heures fondant au lieu de sec et fibreux. Entre cuisson douce, glaçage au miel et timing millimétré, quelques détails changent tout.

Pâques : comment réussir le gigot d’agneau de 7 heures selon les grands chefs

Au bout de quelques heures, l’odeur du gigot embaume la maison, le jus clapote en cocotte et la croûte se ride. Pourtant, au moment de servir, la viande tombe parfois sèche, fibreuse, loin du grand rôti de Pâques rêvé.

Pour réussir un gigot d’agneau de 7 heures, fondant à la cuillère, les grands chefs misent sur la patience, la précision… et quelques gestes clés. On s’en inspire pour un gigot de 7 heures Pâques parfumé, sans mauvaise surprise.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Gigot d’agneau désossé 2 à 2,5 kg

✅ 100 g de miel liquide, 80 g de sauce sriracha

✅ Cumin, graines de fenouil, piment d’Espelette, 10 g de sel, 5 g de poivre

✅ 3 oignons, 2 têtes d’ail, 3 tomates, bouquet garni, 1 l de bouillon

Choisir le bon gigot et le préparer comme un pro

On choisit un gigot d’agneau désossé de 2 à 2,5 kg, bien persillé mais pas saturé de gras, soit 250 g par personne. Les grands chefs privilégient ces pièces riches en collagène : il fond doucement en gélatine et garde la viande juteuse.

La méthode inratable du gigot de 7 heures en cocotte

La clé, c’est la cuisson basse température en cocotte en fonte. On colore rapidement le gigot pour déclencher la réaction de Maillard et fixer les sucs, puis on mouille au bouillon. La viande cuit environ 7 h à 110 °C, voire 95 °C pour un gigot encore plus confit.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir le gigot 30 minutes avant, l’assaisonner avec miel, sriracha, sel, épices et herbes. Technique : Faire chauffer l’huile dans la cocotte, saisir le gigot sur toutes les faces jusqu’à belle coloration. Cuisson : Ajouter oignons, ail, tomates, bouquet garni, puis déglacer avec le bouillon chaud pour récupérer les sucs. Finition : Couvrir hermétiquement et enfourner 7 h à 110 °C ; finir quelques minutes plus chaud pour le glaçage, laisser reposer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 8 h env. 🔍 Le secret de l’expert La cuisson lente permet au collagène de se transformer en gélatine sans agresser les fibres ; dans la cocotte fermée, le gigot braise doucement dans un jus concentré par les sucs déglacés. ✨ Le twist gourmand : On s’inspire de Norbert Tarayre : miel, sriracha, cumin et fenouil créent un glaçage légèrement piquant qui dynamise le jus d’agneau. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner le gigot longtemps à 180 °C, découvrir sans cesse la cocotte ou le trancher dès la sortie du four : la viande se dessèche et le jus se perd.

Organisation spéciale Pâques : servir à l’heure sans stress

On prépare le gigot la veille, assaisonné et ficelé dans sa cocotte. Le matin, on enfourne pour 7 h, puis on laisse reposer 15 minutes avant service. La même méthode convient à l’épaule ou à l’épigramme, et les restes font d’excellents parmentiers ou sandwiches.