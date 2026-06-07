Parents : ne payez plus vos glaces plein pot, voici l’astuce à 0,20 € avec un simple moule du quotidien

Tout l’été, la cuisine se transforme en mini-glacier: avec un moule à glaçons et du lait concentré, les parents évitent le rayon surgelés. Comment ces esquimaux maison reviennent à moins de 20 centimes pièce ?

L’odeur sucrée du lait vanillé qui s’échappe du congélateur, la petite couche givrante qui craque sous les dents… En quelques minutes à peine, la cuisine se transforme en terrain de jeu, avec des mini-bâtonnets glacés que les enfants préparent eux-mêmes. Texture fondante, taille parfaite pour les petites mains, presque pas de vaisselle à gérer.

Avec une simple boîte de lait concentré sucré et un moule à glaçons, on obtient une vraie glace maison sans sorbetière au lait concentré. On verse, on patiente, et on sert des esquimaux maison à moins de 0,20 € pièce. De quoi faire oublier le rayon surgelés tout l’été.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 boîte (397 g) de lait concentré sucré , environ 2 €

, environ ✅ 1 c. à café d’extrait de vanille ou 1 c. à soupe de cacao en poudre

✅ 1 à 2 c. à soupe de sirop (fraise, grenadine…) selon le parfum

✅ 12 bâtonnets en bois et 1 moule à glaçons

Pourquoi le rayon surgelés ne reverra plus les parents cet été

Au supermarché, un sachet de bâtonnets tourne autour de 4 à 5 € pour six pièces. On ne fait pas vraiment le calcul, surtout quand les enfants insistent devant le congélateur. Pourtant, sur trois mois, quelques passages par semaine suffisent pour approcher les 30 € de budget glaces industrielles.

À la maison, une boîte de glace au lait concentré donne une douzaine de mini-esquimaux pour moins de 0,20 € l’unité. D’ailleurs, la composition joue aussi : lait, sucre, éventuellement un parfum. La liste est courte, maîtrisée, et cette glace pas chère pour enfants ne dépend plus des promos du rayon surgelés.

L’ingrédient miracle : le lait concentré sucré + un simple moule à glaçons

Le lait concentré est du lait auquel on a retiré une partie de l’eau, puis ajouté du sucre. D’où cette texture épaisse qui donne, une fois congelée, une glace très tendre. Le sucre empêche la préparation de se transformer en bloc dur ; la cuillère n’est plus nécessaire, le bâtonnet suffit.

Pas besoin de machine sophistiquée ici. On utilise le moule à glaçons que tout le monde a dans un tiroir, on prépare la base en 10 minutes, le congélateur fait le reste. La technique fonctionne aussi bien nature qu’avec cacao, sirop ou un peu de purée de fruits.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Verser le lait concentré dans un bol, ajouter vanille, cacao ou sirop, bien mélanger puis remplir chaque cavité du moule à glaçons presque à ras bord. Technique : Glisser le moule au congélateur 30 à 40 minutes, puis planter un bâtonnet au centre de chaque case ; la texture semi-prise maintient les bâtons bien droits. Cuisson : Laisser prendre au congélateur au moins 3 heures à -18°C ; la glace fige sans devenir aussi dure qu’un simple glaçon. Finition : Passer brièvement le dessous du moule sous l’eau tiède, démouler en tirant doucement sur les bâtonnets et ranger les esquimaux maison dans une boîte hermétique.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 0,20 € / esquimau 🔍 Le secret de l’expert Le lait concentré est très riche en sucre et en matière sèche, ce qui abaisse la température de congélation et limite les gros cristaux de glace. La texture reste souple, même à -18°C. En version plus crémeuse, on peut fouetter 500 ml de crème entière avant d’y incorporer le lait concentré pour imiter l’effet d’une sorbetière. ✨ Le twist gourmand : Tremper rapidement le haut des bâtonnets dans un chocolat noir fondu très fluide, puis dans des éclats de noisette ou de biscuit, et recongeler 5 à 10 minutes pour figer le nappage. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Remplacer la crème entière par une version légère ou allonger la base avec trop de lait ou d’eau ; la glace devient dure comme de la pierre et perd tout son côté onctueux.

Organisation et conservation : préparer un été complet en une après-midi

On peut remplir plusieurs moules ou de petits gobelets en plastique à la suite, en changeant simplement le parfum : cacao, sirop de fraise, banane mixée, mangue-coco, citron-basilic. La même base de glace au lait concentré sert à toute la famille.

Une fois démoulés, les bâtonnets se rangent dans une boîte hermétique, bien à plat, pour éviter le givre. Au congélateur à -18°C, ils se gardent jusqu’à trois mois, même si la texture reste à son optimum sur deux à trois semaines.

Pour les plus petits, on sort les glaces deux ou trois minutes à l’avance. Et si l’on veut une version « fête », on prépare une base crème fouettée + lait concentré la veille, puis on moule en mini-portions : même principe, mais sensation de vraie glace de glacier, toujours maison, toujours à prix mini.