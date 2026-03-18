Petites cuisines : ce coin repas compact à 169 € chez Conforama peut tout changer, si vous évitez cette erreur

Dans les petites cuisines, le coin repas disparaît souvent au profit du plan de travail. À 169 €, l’ensemble SEZAM de Conforama promet de rendre la table possible même là où l’on pensait manquer de place.

Dans beaucoup de petites cuisines, le coin repas a disparu : on avale un plat réchauffé debout devant le plan de travail ou assis sur le canapé. Quand revient le printemps, l’envie d’un vrai espace pour manger à table se fait sentir, même si la pièce ne dépasse pas quelques mètres carrés.

Chez Conforama, l’ensemble de table de cuisine SEZAM se positionne justement comme une solution prête à poser : une table compacte accompagnée de deux tabourets, un look bicolore blanc et bois qui allège la pièce, et un prix annoncé à 169 € pour l’ensemble. De quoi redonner une vraie place aux repas, à condition de bien l’utiliser.

Un coin repas compact pensé pour les petites cuisines

La force de ce coin repas compact tient d’abord à ses dimensions : 80 cm de longueur, 40,5 cm de largeur en position fermée, jusqu’à 72 cm une fois la table dépliée, pour 84 cm de hauteur. Concrètement, cela suffit pour manger confortablement à deux sans empiéter sur le passage vers l’évier, le four ou le réfrigérateur.

Le plateau de 19 mm d’épaisseur reçoit une finition cirée pensée pour l’entretien au quotidien, tandis que la structure en bois massif apporte de la stabilité à l’ensemble, annoncé à environ 21,84 kg. Annoncé fabriqué en France et garanti 2 ans, le SEZAM intègre deux tabourets qui se glissent sous la table, ce qui libère aussitôt le sol quand on ne mange pas.

Installer la table SEZAM sans encombrer la cuisine

Pour profiter vraiment de la table, l’emplacement compte presque autant que le meuble. Collée le long d’un mur, elle convient bien aux cuisines étroites de type couloir. Dans un angle, elle laisse le centre de la pièce dégagé. Placée près d’une fenêtre, elle se transforme en coin café lumineux pour le petit-déjeuner.

Il reste ensuite à soigner la circulation. Avant de commander, mieux vaut vérifier l’ouverture des portes de placards et du réfrigérateur, et prévoir assez de recul pour s’asseoir sans se cogner. Autour, des murs clairs, un éclairage direct au-dessus du plateau et, dans les cuisines les plus étroites, un miroir ou une crédence brillante agrandissent visuellement l’espace.

Ce coin repas compact à 169 € est-il fait pour vous ?

Cet ensemble a été pensé pour deux personnes : un solo ou un couple, un studio ou une location meublée qui cherche un coin repas simple au quotidien. Pour des repas fréquents à quatre, il servira plutôt de solution d’appoint. Si la cuisine est vraiment minuscule, une table murale rabattable ou un bar étroit avec tabourets hauts restent parfois plus adaptés.

Avant de valider l’achat chez Conforama, un double réflexe aide à éviter les déceptions : mesurer précisément l’emplacement, y compris la largeur une fois la table ouverte, et contrôler à la réception l’état du plateau ciré et la stabilité du piètement. Entre le prix de 169 €, la fabrication française et la garantie de 2 ans, le SEZAM offre une façon accessible de retrouver un vrai coin repas dans une petite cuisine.