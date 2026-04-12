Petits pois, feta et cette herbe : la brick d’apéro de printemps ultra croustillante que tout le monde réclame

En avril, ces bricks petits pois–feta–menthe arrivent brûlantes à l’apéro, croustillantes à l’extérieur et fondantes dedans. Leur secret anti-bricks molles tient à un détail que beaucoup zappent en cuisine.

En avril, l’odeur qui sort du four change : plus légère, plus verte. Sur la plaque, de petits triangles dorés attendent, posés sur la tranche. Quand on en croque un, ça fait crac net, puis le cœur tiède libère un parfum de printemps instantané.

À l’intérieur, les petits pois éclatent sous la dent, la feta fond doucement, et une herbe fraîche vient trancher, presque comme un souffle glacé. On comprend alors pourquoi cette brick d’avril revient chaque semaine à l’apéro… et comment la réussir sans jamais la rater.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 10 feuilles de brick (≈ 20 triangles)

(≈ 20 triangles) ✅ 300 g de petits pois (frais ou surgelés)

(frais ou surgelés) ✅ 200 g de feta de bonne qualité

de bonne qualité ✅ 1 petit bouquet (15 g) de menthe fraîche

Pourquoi ce trio petits pois–feta–menthe fait la meilleure brick de printemps

Dans ces bricks petits pois feta menthe, chaque ingrédient a sa partition. Les petits pois, à peine cuits, restent croquants et légèrement sucrés, avec ce vert tendre qui signe le printemps. La feta apporte le sel et le fondant, la menthe, ciselée très fin, glisse une fraîcheur nette, presque citronnée, sans dominer.

Préparer une farce fraîche qui se tient : la méthode anti-détrempe

Tout se joue sur l’eau. Les petits pois passent deux à trois minutes dans une eau bouillante salée, puis directement sous l’eau froide ; ensuite on les égoutte longuement et on les sèche. Dans un saladier, on mélange pois, feta émiettée, menthe, zeste de citron, ail ou oignon, poivre et éventuellement piment doux, puis on ajoute un œuf battu ou un peu de yaourt pour lier. On goûte avant de saler et on laisse reposer la farce au frais, au moins quinze minutes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Blanchir les petits pois 2 à 3 min, refroidir, égoutter et bien sécher. Technique : Mélanger petits pois, feta, menthe, assaisonnements et liant, puis laisser refroidir. Cuisson : Couper chaque feuille de brick en deux, garnir légèrement, plier en triangles serrés. Finition : Badigeonner d’huile, cuire 12 à 15 min au four à 200 °C ou 2 à 3 min par face à la poêle, servir brûlant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ~35 min 🔍 Le secret de l’expert Blanchir puis refroidir les petits pois fixe leur couleur et limite l’eau libérée à la cuisson. Le liant (œuf ou yaourt) emprisonne le reste d’humidité, pendant que la chaleur forte sèche instantanément la feuille de brick. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des pignons de pin torréfiés dans la farce et napper les bricks d’un fin filet de miel au service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Remplir trop généreusement avec une farce tiède et humide : la brick se gorge de jus, éclate, puis ramollit en quelques minutes.

Twists de saison : miel, pignons, chèvre frais, épices douces… sans dénaturer la base

Une fois la base maîtrisée, on s’amuse avec des variations légères. Remplacer un tiers de feta par du chèvre frais adoucit la farce. Quelques pignons torréfiés apportent du croquant. Au service, yaourt citron-menthe, feta fouettée ou miel-citron font une sauce minute parfaite.