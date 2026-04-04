« Plus personne ne veut de lasagnes chez moi » : ce gratin de pâtes italien de ma grand-mère cache un secret bluffant

Un gratin qui ne s’effondre pas, des tubes bien farcis et un cœur vert crémeux ont remplacé les lasagnes du dimanche. Comment ces cannelloni ricotta épinards de nonna ont-ils mis tout le monde d’accord à table ?

Quand le plat gratiné arrive, la surface bouillonne, la croûte se fend sous la cuillère et une vapeur de tomate, de parmesan et de muscade envahit la cuisine. Les cannelloni dodus révèlent un cœur vert et crémeux.

Depuis qu’on sert ces cannelloni ricotta épinards, plus personne ne réclame les lasagnes à la maison ; fini les couches qui glissent et les coins secs. Le secret de nonna tient en quelques gestes simples.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Farce : ricotta, épinards frais, parmesan râpé, œuf, ail, huile d’olive, muscade, sel, poivre, cannelloni secs.

✅ Sauce tomate : passata, oignon, huile d’olive, sucre, origan séché, laurier, sel, poivre.

✅ Béchamel : beurre, farine, lait, sel, poivre, muscade.

✅ Gratin et options : parmesan râpé, muscade, filet d’huile d’olive, provolone, jambon ou viande mijotée effilochée.

Pourquoi ces cannelloni ont détrôné les lasagnes à la maison

Avant, le gratin signifiait plaques de lasagnes qui se chevauchent, coins secs, centre qui s’affaisse à la découpe. Avec ces tubes bien garnis, chaque portion garde sa forme et personne ne se bat plus pour le morceau du milieu.

On a davantage de farce à chaque bouchée, moins de pâte, et une texture qui alterne croûte croustillante, bord légèrement al dente et cœur moelleux. Les cannelloni ricotta épinards gratinés au four font l’unanimité auprès des réfractaires aux légumes.

La méthode inratable, pas à pas

Pour réussir cette recette de cannelloni de grand-mère italienne, on se concentre sur trois points : des épinards bien essorés, des cannelloni secs farcis jusqu’aux extrémités, et un manteau généreux de sauce tomate et de béchamel qui protège les pâtes pendant la cuisson.

Repère : 500 g de ricotta, 300 g d’épinards, 60 g + 40 g de parmesan, 250 g de cannelloni, 700 g de passata, 700 ml de lait, 50 g de beurre et 50 g de farine.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : faire tomber les épinards 2 à 3 minutes avec l’ail et l’huile, les presser très fort, puis mélanger avec ricotta, parmesan, œuf, sel, poivre, muscade ; la farce doit tenir à la cuillère. Technique : mettre la farce dans une poche ou un sac congélation, remplir chaque cannelloni sec par les deux côtés pour éviter poches d’air et tubes cassés. Cuisson : faire revenir doucement l’oignon dans l’huile, ajouter passata, sucre, origan, laurier, sel, poivre et laisser frémir 10 minutes ; préparer à côté une béchamel lisse et nappante. Finition : tapisser le plat d’un fond de sauce tomate, aligner les cannelloni, napper de béchamel puis du reste de tomate, ajouter parmesan, poivre, muscade, filet d’huile ; cuire 30 minutes à 180 °C, laisser reposer 10 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ~1h10 🔍 Le secret de l’expert Double sauce humide, épinards essorés : farce fondante, pâtes tendres. ✨ Le twist gourmand : Remplacer un peu de parmesan par provolone ou brocciu parfumé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner sans assez de sauce ou à four trop chaud.

Variantes qui gardent l’esprit “nonna”

Version rustique : un peu de jambon ou de viande effilochée dans la farce.