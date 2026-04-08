Pommes de terre farcies toujours molles ? Ne les creusez plus, cette technique au four change tout
Marre des pommes de terre farcies qui s'affaissent et manquent de croquant ? Une simple technique d'écrasement au four promet une croûte irrésistible ce soir.
Odeur d’ail chaud, peau qui craque, chair moelleuse : quand on ouvre le four, ces pommes de terre semblent sortir d’un bistrot. Le fromage file, accroché aux bords dorés. Rien à voir avec la pomme de terre farcie un peu pâlotte de la semaine passée.
Le secret tient en un geste simple : au lieu de les creuser, on écrase les pommes de terre avant de les enfourner. Ces smashed potatoes, ou pommes de terre écrasées au four, changent tout.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 kg de pommes de terre grenaille, Charlotte ou Ratte
- ✅ 120 g de comté râpé + 30 g de parmesan
- ✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive, 1 gousse d’ail, herbes de Provence
- ✅ ½ c. à café de bicarbonate de soude alimentaire, sel, poivre
Pourquoi tes pommes de terre farcies restent molles (et comment y remédier)
Creuser les pommes de terre, récupérer la chair, la mélanger, la remettre en coque… On y passe du temps pour un résultat souvent décevant : peau ramollie, intérieur un peu fade, fine couche dorée et basta.
Avec les pommes de terre écrasées au fromage, on garde le tubercule entier. On le précuit à l’eau, puis on l’aplatit grossièrement avant le four. Cet écrasement grossier multiplie les aspérités ; la double cuisson donne enfin le contraste fondant dedans, croustillant dehors.
Le principe des pommes de terre écrasées au four : la double cuisson crousti-fondante
D’abord, une cuisson à l’eau bien salée avec un peu de bicarbonate de soude alimentaire pour attendrir la chair. Puis repos 5 minutes à l’air libre ; la vapeur s’échappe. Au four à 200 °C chaleur tournante, les crêtes grillent, la réaction de Maillard crée une belle croûte.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer les pommes de terre, les cuire 15 à 20 min dans l’eau salée+bicarbonate.
- Technique : Égoutter, laisser sécher 5 min, puis les écraser à 1–1,5 cm sur plaque chaude huilée.
- Cuisson : Arroser d’huile, saler, poivrer, ajouter ail et herbes, rôtir 20 à 25 min.
- Finition : Parsemer comté et parmesan dans les creux, gratiner 3 à 5 min, servir aussitôt.
Variantes, accompagnements et conservation
Servies seules avec une salade verte croquante, ces pommes de terre croustillantes font un vrai plat unique. On peut y ajouter lardons, restes de légumes rôtis ou dés de poulet pour une version vide-frigo.
S’il en reste, on garde les pommes de terre écrasées au four 3 à 4 jours au réfrigérateur dans une boîte hermétique, puis on les réchauffe quelques minutes à 160 °C, surtout pas au micro-ondes.
En bref
- 🥔 Pommes de terre farcies en panne de croustillant : cette recette de pommes de terre écrasées au four promet une alternative rapide et gourmande.
- 🔥 Une double cuisson associée à un écrasement grossier transforme de simples grenailles en smashed potatoes aux bords dorés et au cœur fondant.
- 🧀 Astuces de chef, choix des fromages et variantes apéro ou plat unique réservent quelques surprises pour sublimer ces pommes de terre croustillantes.
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