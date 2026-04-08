Poulet aux épices sans crème : cet ingrédient du frigo à 1 € le rend onctueux en 20 min si vous l’ajoutez au bon moment

Envie d’un poulet aux épices sans crème, avec une sauce qui nappe en 20 minutes à peine ? Un simple ingrédient à 1 € et un geste précis changent tout.

Poulet aux épices sans crème : l’astuce à 1 € pour une texture incomparable en 20 min

Dans la sauteuse, l’oignon fond, les épices se réveillent, le poulet dore tranquillement. L’air se charge de cumin et de garam masala ; la sauce commence à frémir autour des morceaux, promesse d’un plat réconfortant sans lourdeur.

Ce poulet aux épices sans crème vise exactement cette sensation : une sauce qui nappe, douce mais parfumée, prête en vingt minutes de mijotage. Le détail qui change tout ? Un petit pot à moins d’1 € ajouté au bon moment, pour une texture incomparable.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de blancs de poulet

✅ 1 gros oignon (≈ 200 g)

✅ 2 gousses d’ail

✅ 2 c. à s. d’huile neutre

✅ 2 c. à c. de garam masala

✅ 1 c. à c. de curcuma

✅ 1 c. à c. de cumin moulu

✅ 150 g de yaourt nature entier (brassé ou grec)

✅ 20 cl de lait de coco

✅ 30 g de poudre d’amandes

✅ 1 c. à c. de sel fin, poivre noir

✅ Jus d’½ citron

✅ 1 petite botte de coriandre (facultatif), riz basmati ou naan

Pourquoi ce poulet aux épices sans crème change de texture en 20 min

Avec la crème, les poulets korma finissent souvent avec la même sensation : rond, un peu lourd, épices assourdies. La sauce accroche mais paraît plate. On vise ici une texture nappante, vive, qui laisse le garam masala bien présent.

On remplace donc la crème par du yaourt nature entier, cet ingrédient à 1 €. Tempéré, il apporte une onctuosité souple et une légère fraîcheur. Avec le lait de coco et la poudre d’amandes, il crée une sauce brillante, onctueuse, une vraie sauce onctueuse sans crème fraîche.

Comment réussir la sauce onctueuse au yaourt sans qu’elle tranche

La clef tient au feu doux et au bon geste au moment d’ajouter le yaourt. On commence par une base d’oignon fondu et d’épices, on saisit le poulet, puis on intègre le yaourt progressivement avant de laisser mijoter avec lait de coco et amandes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer oignon et ail, les faire revenir 8 min dans l’huile. Technique : Ajouter garam masala, curcuma, cumin, puis le poulet salé et poivré. Cuisson : Baisser le feu, prélever un peu de sauce, y détendre le yaourt. Finition : Remettre le yaourt, ajouter lait de coco et amandes, mijoter 20 min, citronner, parsemer de coriandre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert Le yaourt entier, ajouté à feu doux, s’émulsionne avec le lait de coco et les amandes. ✨ Le twist gourmand : Toaster légèrement la poudre d’amandes renforce le côté gourmand et grillé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais verser le yaourt froid dans une sauce bouillante.

Variantes, accompagnements et conservation de ce poulet korma au yaourt

Ce poulet curry yaourt supporte bien la réchauffe : on le garde 2 jours au réfrigérateur, il gagne même en parfum, surtout avec riz basmati ou naan.