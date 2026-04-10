Quiche poireaux-chèvre : cette façon de la préparer qui a fait bannir la pâte à tout jamais chez nous

Un soir de semaine, quelque part en France, cette quiche poireaux chèvre sans pâte a remplacé la version classique jugée trop lourde. Quel geste a tout changé à table ?

Un soir de printemps, la cuisine sentait le poireau qui fond doucement, le lait chaud et le chèvre. On attendait la quiche habituelle, avec sa pâte lourde qui se détrempe dès la deuxième part.

Ce soir-là, on a laissé le rouleau de pâte au placard et tenté une version sans croûte, en se disant que ce serait plus léger. À la première bouchée, silence à table. Comment cette quiche poireaux chèvre sans pâte pouvait-elle être aussi gratinée ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 poireaux moyens (environ 400 g nettoyés)

✅ 4 œufs et 25 cl de lait

✅ 60 g de farine de blé T55

✅ 150 g de fromage de chèvre, sel, poivre, huile ou beurre

Les bons ingrédients pour une quiche poireaux-chèvre sans pâte qui se tient

Pour cette quiche poireaux chèvre sans pâte, on mise sur des poireaux bien lavés, blanc et vert tendre compris. Le vert plus ferme peut être blanchi 2 à 3 minutes ; il devient alors parfumé, doux et parfaitement fondant.

Le chèvre fait le reste : en bûche, il apporte du caractère ; en frais, il se fond dans l’appareil. D’ailleurs, avec 4 œufs, 25 cl de lait et 60 g de farine, on obtient une base légère qui se tient sans pâte.

Pas à pas : la quiche poireaux-chèvre sans pâte

On commence par les poireaux, émincés très finement. Ils cuisent doucement avec un peu d’huile ou de beurre, couverts, jusqu’à devenir souples et brillants. Pourtant, on termine 2 à 3 minutes à découvert pour laisser s’évaporer l’eau ; c’est la garantie d’une garniture non aqueuse.

Pendant ce temps, on fouette œufs, lait et farine jusqu’à texture lisse, sale et poivre, puis on laisse reposer 5 minutes. Poireaux tiédis et chèvre rejoignent l’appareil avant de filer dans un moule huilé déjà chaud, 25 minutes à 180 °C, puis 10 minutes de repos.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Nettoyer et émincer finement les poireaux, puis les faire revenir doucement avec matière grasse et sel. Technique : Quand ils sont fondants, poursuivre 2 à 3 minutes à découvert pour évacuer l’excès d’eau. Cuisson : Fouetter œufs, lait et farine jusqu’à appareil lisse, assaisonner, puis incorporer poireaux tiédis et chèvre. Finition : Verser dans un moule huilé préchauffé, cuire 25 minutes à 180 °C, laisser reposer 10 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 50 min 🔍 Le secret de l’expert Le moule huilé préchauffé joue le rôle de pâte fantôme. La chaleur saisit œufs et farine, crée une fine croûte au fond et sur les bords, et bloque le jus des poireaux. ✨ Le twist gourmand : On recycle le vert en huile verte, mixé avec huile d’olive, citron, sel et une pointe de chèvre. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais verser des poireaux trempés dans l’appareil, ni choisir un moule trop large qui aplatit tout.

Variantes, service et conservation de la quiche poireaux chèvre sans pâte

Autour du duo poireaux-chèvre, on peut jouer. Un peu de thym dans l’appareil, quelques noix concassées, des lardons grillés ou du saumon en dés, voire une fine couche de moutarde dans le moule changent déjà l’ambiance.

On sert la quiche tiède avec salade croquante ou pickles acidulés, qui réveillent le chèvre. Les restes se gardent 3 jours au réfrigérateur, se réchauffent au four à 160–170 °C et supportent très bien la congélation en parts.