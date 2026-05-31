Ce gratin léger de courgettes rend complètement accro : la méthode secrète pour éviter l'effet flaque d'eau

Un gratin de courgettes léger, fondant et croustillant à la fois, sans effet “brique” après le repas. Quelle astuce simple change tout et le rend totalement irrésistible ?

Quand ce gratin de courgettes sort du four, l’air se remplit d’un parfum de parmesan chaud et de basilic qui rappelle les soirs d’été. La surface forme une fine croûte dorée qui craque à peine sous la cuillère, puis on tombe sur un cœur moelleux, presque comme un flan salé. On pensait préparer un petit plat léger ; on se surprend à racler le plat.

Le souci, c’est que le gratin de courgettes finit souvent en flaque d’eau fade, sans tenue ni relief. Ici, l’objectif est clair : un gratin de courgettes léger, ultra parfumé, qui se tient et qui donne envie d’y revenir dès le lendemain. Attention addiction : avec cette méthode simple, on risque bien d’y penser tout l’été.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 900 g de courgettes, en rondelles de 4–5 mm

✅ 3 œufs + 20 cl de crème légère (12–15 % MG)

✅ 60 g de parmesan râpé bien sec

✅ 1 poignée de basilic frais, 1 gousse d’ail, huile d’olive, sel, poivre, muscade

Pourquoi ce gratin de courgettes léger rend complètement accro

Tout repose sur un contraste précis : dessous, des courgettes fondantes liées par un appareil œufs–crème légère ; dessus, une couche fine de parmesan gratiné, presque croustillante. À la découpe, chaque part se tient, mais fond en bouche sans lourdeur. On est plus proche d’un flan moelleux que d’un gratin chargé.

Le duo parmesan–basilic fait oublier que la courgette peut sembler timide. Le fromage apporte le côté salé, légèrement noisette, le basilic le souffle herbacé qui donne un parfum de sud. Résultat : un gratin léger aux courgettes qui a le goût d’un plat très riche, sans l’effet “brique” après le repas.

La méthode inratable pas à pas

Pour un gratin de courgettes au parmesan et basilic qui ne rend pas d’eau, on vise un équilibre simple : par 300 g de courgettes, 1 œuf, 7 cl de crème légère et 20 g de parmesan. D’ailleurs, on tranche les courgettes pas trop fines, on évite de tasser et, si elles sont très juteuses, on peut les saler 15 minutes puis les éponger ou ajouter une cuillère de fécule dans l’appareil. Cette double sécurité garde le plat fondant, jamais aqueux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 190 °C, huiler le plat, le frotter avec la gousse d’ail. Technique : Couper les courgettes en rondelles, éventuellement les faire dégorger, puis les disposer en couches. Cuisson : Battre œufs et crème avec sel, poivre, muscade, basilic (et fécule si besoin), verser et couvrir de parmesan. Finition : Enfourner 30 minutes, laisser reposer 5 minutes hors du four avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 45–50 min 🔍 Le secret de l’expert Les œufs figent l’appareil en flan, la crème légère apporte le moelleux et le parmesan brunit en surface pour une croûte parfumée. En absorbant une partie de l’eau des courgettes grâce au dégorgement ou à une pointe de fécule, on garde un gratin fondant qui se tient, sans jus au fond du plat. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques dés de mozzarella sous le parmesan et une cuillère de pignons de pin sur le dessus les 10 dernières minutes pour un cœur filant et un croquant toasté. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper les courgettes en lamelles ultra fines et les noyer de crème ; on obtient un gratin détrempé, impossible à servir en belles parts.

Twists gourmands et versions plus légères

Pour une version encore plus parfumée, on peut ajouter du basilic frais au moment du service, quelques copeaux de fromage plus corsé (pecorino, comté) ou garder le geste pignons grillés. Le gratin de courgettes léger devient alors presque un plat de fête, tout en restant très simple à préparer.

Si on veut l’alléger davantage, on remplace une partie de la crème par du lait ou du yaourt nature, en renforçant les herbes. Le gratin se prépare quelques heures à l’avance, se garde au frais et passe directement au four chaud. Pour le réchauffer, on privilégie toujours le four plutôt que le micro-ondes afin de raviver la croûte dorée. À table, une salade de roquette citronnée et un verre de rosé bien frais suffisent à compléter ce plat devenu obsession.