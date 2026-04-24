Raclette : cette tarte au four sans vaisselle risque bien de vous faire ranger l’appareil pour de bon

Quand le froid tombe, cette tarte raclette sans appareil remplace le grill sur la table et rassemble tout le monde autour d’un seul plat gratiné. En moins d’une heure, vous servez une part croustillante, fondante et sans vaisselle compliquée.

En fin de journée, quand l’air reste un peu vif, on a ce même réflexe : rêver de fromage qui file, de pommes de terre fumantes, de lard croustillant. Puis on pense aussitôt à l’appareil à raclette, aux câbles, aux poêlons à frotter, à la table collante. Et l’envie retombe presque aussi vite que la température.

Cette tarte façon tartiflette change tout : même parfum de raclette, mêmes couches généreuses, mais un seul plat à glisser au four et zéro nettoyage barbant derrière. Une vraie tarte généreuse qu’on apporte au centre de la table, encore bouillonnante, pendant que chacun attrape sa part fondante et croquante à la fois.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte brisée pur beurre (230 g), moule de 24–26 cm

✅ 700 g de pommes de terre à chair ferme, déjà précuites

✅ 200 g de lardons fumés, 2 oignons jaunes, 1 gousse d’ail

✅ 150 g de fromage à raclette, 20 cl de crème, muscade, sel, poivre

Pourquoi cette tarte remplace l’appareil à raclette (sans perdre le goût)

On garde tout ce qu’on aime dans une raclette : pommes de terre fondantes, lardons grillés, oignons dorés, fromage qui file… mais on oublie les poêlons à gratter une à une. La tarte passe seule au four, se sert en parts, et la plaque se nettoie en deux coups d’éponge. Même saveur, zéro nettoyage barbant.

Recette de la tarte raclette sans appareil : le pas-à-pas inratable

La clé, c’est l’équilibre entre pâte croustillante et cœur coulant. On précuit les pommes de terre juste al dente, on laisse bien colorer oignons et lardons, puis on monte en couches serrées pour éviter la garniture qui flotte. Au four, 25 minutes à 200 °C, puis un court repos donnent une part nette mais fondante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pommes de terre 12 à 15 min, laisser tiédir, peler, couper en fines rondelles assaisonnées. Technique : Faire dorer oignons dans l’huile, ajouter ail puis lardons, griller, dégraisser, éventuellement déglacer au vin blanc. Cuisson : Foncer le moule, piquer, disposer les pommes de terre, puis oignons-lardons, verser la crème en filet. Finition : Couvrir de raclette, cuire 25 min à 200 °C, laisser reposer 8 à 10 min avant service.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 55 min 🔍 Le secret de l’expert Pommes de terre al dente, crème limitée et cuisson vive à 200 °C garantissent une pâte croustillante et un cœur crémeux qui se tient. ✨ Le twist gourmand : Glisser une fine couche de butternut rôtie et quelques champignons sautés sous le fromage : plus de parfums, plus de fibres, même gourmandise ultra réconfortante. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas noyer la tarte de crème ni utiliser des pommes de terre encore gorgées d’eau, sinon la pâte ramollit.

Variantes et conservation pour votre tarte raclette sans appareil

On varie avec restes de raclette, fromages, champignons ou butternut rôtie ; cette tarte raclette sans appareil se garde deux jours au frais et se réchauffe 10 min à 180 °C, au four.