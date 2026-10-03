Riz toujours trop collant ? Ce geste de Norbert Tarayre change tout et vous évite de le rater à chaque cuisson

Entre casseroles qui accrochent et grains collants, le riz reste l’accompagnement le plus souvent raté à la maison. Le chef Norbert Tarayre mise sur une cuisson à grande eau et un détail final pour le rendre léger à chaque service.

Un couvercle qui claque, une vapeur qui sent bon… puis, à la fin, un riz collant, compact ou encore croquant au centre. On connaît tous cette petite déception au moment de soulever la casserole. Grain long ou rond, basmati ou thaï, le résultat reste souvent aléatoire, surtout quand on jongle avec les fameux “un verre de riz pour deux verres d’eau”.

Le chef Norbert Tarayre, lui, a lâché ces calculs. Il ne cuit plus son riz comme tout le monde et s’appuie sur une cuisson du riz à grande eau, simple et ultra tolérante. Une méthode inspirée de la cuisson à la créole, qui promet des grains légers, bien séparés, sans réfléchir. La bonne nouvelle ? On peut l’adopter chez soi en quelques gestes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de riz basmati (ou thaï/jasmin)

✅ 3 L d’eau + 15 g de sel fin

✅ 20 g de beurre demi-sel ou 2 c. à soupe d’huile d’olive

✅ Coriandre, persil plat, ciboulette + épices au choix (curcuma, paprika, cumin)

Pourquoi Norbert Tarayre a changé sa cuisson du riz

En cuisine pro, on n’a pas le droit au riz raté. Norbert le rappelle souvent : le problème ne vient pas de la main, mais du ratio eau/riz et de la gestion du feu. Trop peu d’eau, les grains se collent ; trop d’absorption, le fond accroche. En passant à une cuisson “comme des pâtes”, dans une grande eau salée, il supprime ce facteur stress. La chaleur circule mieux, l’excès d’amidon se dilue et le riz sort léger, en grains séparés.

Cuisson du riz à grande eau : la méthode Norbert

Le principe est limpide : une grande casserole, au moins 1 L d’eau pour 100 g de riz, salée à raison d’une cuillère à café par litre. On porte à forte ébullition, on verse le riz et on laisse cuire à découvert, comme pour des pâtes. Pour un riz basmati ou thaï, on vise 10 à 12 minutes, un peu plus pour un riz complet. La vraie signature du chef arrive juste après : l’égouttage rapide et un court repos qui transforment la texture.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer rapidement le riz sous l’eau froide pour éliminer l’amidon en surface, puis l’égoutter dans une passoire fine. Technique : Porter à ébullition 3 L d’eau bien salée, verser le riz en pluie, mélanger une fois, puis laisser cuire à découvert à léger bouillon (10 à 12 minutes pour un riz blanc long). Cuisson : Goûter un grain : il doit être tendre mais encore ferme. Dès que la texture convient, égoutter aussitôt dans une passoire pour stopper la cuisson et laisser s’échapper l’excès d’amidon. Finition : Remettre le riz égoutté dans la casserole chaude, couvrir avec un torchon propre puis un couvercle et laisser reposer 3 à 5 minutes avant d’égrainer à la fourchette avec beurre, huile, herbes et épices.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 18 min 🔍 Le secret de l’expert Dans cette cuisson du riz à la créole, chaque grain est entouré d’une grande quantité d’eau bouillante ; la température reste stable et l’amidon se gélatinise de façon homogène. En l’égouttant puis en le laissant reposer, l’humidité se répartit à cœur, ce qui donne un riz aérien, en grains bien séparés, même sans cuiseur. ✨ Le twist gourmand : Faire rapidement sauter le riz reposé dans un peu de beurre mousseux avec une gousse d’ail écrasée, terminer avec persil et zeste de citron ; on obtient un riz basmati léger, prêt à accompagner un poisson ou un curry. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser le riz dans son eau chaude hors du feu “en attendant” ; il gonfle, éclate et devient pâteux. On évite aussi de le remuer sans cesse pendant la cuisson, ce qui le rend collant.

Comment servir, conserver et réutiliser ce riz léger

À la sortie du repos, on sert ce riz bien chaud avec des plats en sauce ou un wok de légumes. Pour un bowl du lendemain, on étale le riz froid sur un plateau, il ne collera pas et se prêtera parfaitement à un riz sauté minute. On vient alors le réveiller à la poêle avec un filet d’huile, des oignons nouveaux et un peu de sauce soja : une façon maligne de cuire le riz comme des pâtes… et de ne plus rien gaspiller.