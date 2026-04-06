Si vous avez ce légume d’automne et 20 minutes, ce dîner doré à la poêle va ringardiser vos quiches

Un soir de semaine, une simple courge râpée s’est transformée chez nous en galettes de courge à la poêle, dorées comme une quiche sans four. En vingt minutes et un geste clé, ce dîner a relégué nos tartes salées au second plan.

Dans la poêle, l’huile frémit, la courge râpée crépite et une odeur de noisette envahit la cuisine. Les bords se fripent, se colorent en brun doré ; rien à voir avec une quiche qui gonfle lentement au four.

Un soir de semaine, on avait juste une courge qui traînait, vingt minutes devant soi et aucune envie de foncer acheter une pâte. En la râpant finement, ces galettes de courge à la poêle ont pris la place de nos quiches en un temps record.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 550 g de courge butternut ou potimarron râpée finement, sans graines

✅ 2 œufs + 1 œuf en réserve pour ajuster la texture

✅ 50 à 60 g de farine de blé (T55 ou T65)

✅ 100 g de fromage de chèvre émietté + huile d’olive pour la poêle

Le soir où on a lâché la quiche : une courge, une poêle, 20 minutes

Une quiche demande pâte, garniture, cuisson longue ; ici, tout se passe dans une seule poêle. On part d’une courge butternut ou d’un potimarron râpés fins, on ajoute sel, œufs, farine et un peu de fromage de chèvre. Résultat : un dîner rapide à la poêle avec une courge, en galettes de butternut croustillantes, dorées dehors, moelleuses dedans, qui remplacent la quiche avec courge le temps d’une soirée.

La méthode express : courge râpée, essorage et poêle bien chaude

Pour réussir ces galettes de courge à la poêle, tout se joue avant la cuisson. La courge râpée est très aqueuse : on la sale, on laisse dégorger, puis on l’essore dans un torchon. On ajoute ensuite juste assez d’œuf et de farine pour lier, avant de saisir le tout dans une poêle bien chaude.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper finement la courge, saler, laisser dégorger 5 minutes, puis presser très fort dans un torchon. Technique : Mélanger courge essorée, 2 œufs, farine, poivre et épices ; ajuster avec un peu de farine ou d’œuf. Cuisson : Chauffer un mince film d’huile d’olive, former des galettes fines dans la poêle et cuire 4 minutes par face. Finition : Ajouter le chèvre dans la pâte ou sur les galettes, couvrir quelques secondes puis servir aussitôt avec salade.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min 🔍 Le secret de l’expert En chassant l’eau avec le sel et le torchon, la surface dépasse 100 °C : sucres brunis, croûte noisette. Œufs et farine fixent la courge sans la tasser. ✨ Le twist gourmand : Profiter de la poêle encore chaude pour torréfier les graines de courge, puis les parsemer avec un peu de gingembre râpé et quelques grains de grenade. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre la courge non essorée dans une poêle tiède et pleine : elle cuit à la vapeur, reste pâle et boit l’huile.

Variantes, toppings et conservation : quand les galettes rendent la quiche jalouse

Ces galettes de courge à la poêle se prêtent au jeu. Version douce : muscade, chèvre fondu et roquette. Version plus solaire : un peu de gingembre frais, des graines de courge torréfiées et quelques grains de grenade. Pour une recette courge 20 minutes plus exotique, on sert une mini-sauce coco-curry, en chauffant vite crème de coco, curry doux et parmesan. Les restes se réchauffent à sec à la poêle ou au grille-pain, même après congélation.