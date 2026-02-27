Si vous refaites votre cuisine, oubliez le carrelage pour ce sol chaleureux (non, ce n’est pas du béton ciré)

Dans de plus en plus de cuisines françaises, le carrelage glacé cède la place à un sol chaleureux qui trompe tout le monde. Entre parquet dans la cuisine, lino premium et liège design, un trio discret bouscule nos habitudes.

Dans beaucoup de cuisines françaises, le même scénario se répète : carrelage glacé, assiettes qui explosent au sol et joints qui noircissent. Ce revêtement censé être pratique finit par donner à la pièce un air fatigué, surtout l’hiver, quand on rêve de chaleur et de confort sous les pieds.

On le confond souvent avec du béton ciré, parce qu’il crée un décor continu et très graphique. En réalité, ce sont surtout des parquets pour cuisine de nouvelle génération, parfois associés à des revêtements naturels comme le linoléum premium ou le liège design. Des matériaux pensés pour supporter éclaboussures, marmites lourdes et grandes tablées.

Pourquoi le carrelage de cuisine fait moins rêver

Le carrelage a longtemps été le roi des sols de cuisine, réputé robuste et facile à laver. Dans la réalité du quotidien, l’image est moins rose : surface froide l’hiver, glissante à la moindre goutte, bruit sec des casseroles qui tombent. Les joints retiennent la graisse et les sauces, noircissent, se creusent, pendant que certains carreaux se rayent ou se fendent au passage du balai.

Côté style, les carreaux graphiques effet terrazzo ou zellige séduisent au début puis deviennent envahissants. Les motifs très présents rendent plus compliquée l’association avec un tapis épais, des rideaux en lin ou une vaisselle colorée. La cuisine paraît figée, alors que beaucoup de familles rêvent d’un décor plus évolutif, capable de suivre les saisons et de se fondre avec un salon ouvert.

Parquet dans la cuisine : le nouveau sol star qui remplace le béton ciré

Le succès du moment, ce n’est pas le béton, mais le parquet dans la cuisine, en version haute résistance. Massif traité ou parquet contrecollé, ces lames en chêne ou en bois exotiques reçoivent des finitions modernes qui les protègent des éclaboussures et du passage. Dans beaucoup de gammes, le prix au mètre carré se rapproche d’un carrelage de qualité, avec une sensation sous le pied totalement différente.

Les architectes d’intérieur apprécient ce sol continu qui prolonge le salon jusque dans la cuisine. Dans la même famille, des linoléums premium et des sols en liège design gagnent du terrain : composés de matières naturelles, ils amortissent les bruits et gardent la chaleur. Leurs atouts communs parlent à beaucoup de foyers :

sol moins froid au réveil, agréable pieds nus ;

entretien simple, sans joints à récurer ;

isolation acoustique utile en cuisine ouverte.

Quel sol choisir pour sa cuisine : bois, lino, liège ou vinyle ?

Le choix dépend surtout du logement et du niveau de travaux accepté. En maison ou en appartement dont on est propriétaire, un parquet massif collé ou un contrecollé prévu pour pièces humides offre le meilleur confort. On peut viser un classement U4, indiqué pour les zones très sollicitées, et des labels FSC ou PEFC pour un bois issu de forêts gérées durablement. Le liège convient bien aux cuisines ouvertes, où l’on veut atténuer les bruits.

En location ou pour un budget serré, les dalles vinyle autocollantes ou certains linoléums clipsables recouvrent un vieux carrelage en quelques heures, sans gros chantier. Les professionnels conseillent un support bien sec, une éventuelle sous-couche acoustique et un entretien doux : aspirateur, balai microfibre, eau tiède plutôt que produits agressifs.