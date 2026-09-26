Soirs de flemme : cette sauce tomate aux saucisses à 4 ingrédients peut tout changer pour vos soirées pâtes
Un soir de flemme, cette sauce tomate aux saucisses fait passer de simples pâtes en repas du dimanche à la maison. En quelques gestes et un reste de vin rouge, elle devient la recette réflexe qu’on ressort dès que l’envie de confort revient.
Dans la casserole, l’oignon fond doucement, la saucisse grésille et la sauce tomate au vin rouge épaissit ; en quelques minutes, la cuisine sent le repas du dimanche. Pendant que les pâtes cuisent, cette sauce fait tout le travail et transforme un fond de placard en plat qui réconforte.
On y revient soir après soir, surtout quand la flemme gagne. Quatre éléments suffisent : pâtes striées, chair à saucisse, reste de vin rouge, bocal de tomate. Rien à préparer à l’avance ; peu de vaisselle, juste une grande poêle et une assiette bien remplie au final.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 180 g de pâtes courtes striées, sel pour l’eau de cuisson
- ✅ 200 g de chair à saucisse de porc nature, boyau retiré
- ✅ 20 cl de sauce tomate nature, 40 cl de vin rouge simple
- ✅ 1/2 petit oignon, 2 feuilles de laurier, parmesan, poivre, pincée de piment
Pourquoi cette sauce aux saucisses a remplacé ma bolognaise les soirs de flemme
Cette sauce tomate aux saucisses offre tout ce qu’on aime dans une bolognaise maison, sans la logistique. Pas de légumes à ciseler longtemps, pas de cuisson de plusieurs heures ; la saucisse apporte déjà le gras, les épices et le goût de viande mijotée. En 30 minutes, on obtient un plat dense, généreux, parfait les soirs de flemme.
La méthode pas à pas pour une sauce tomate aux saucisses toujours réussie
On construit la saveur en couches : d’abord l’oignon et le laurier qui fondent à feu doux. Puis la chair à saucisse, saisie jusqu’à former des sucs au fond de la poêle. Le vin rouge réduit concentre les arômes avant la tomate. Le mijotage à petits frémissements donne cette texture presque crémeuse.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Émincer l’oignon, retirer le boyau, couper la saucisse en morceaux irréguliers. Faire revenir oignon et laurier dans l’huile 5 minutes à feu doux.
- Technique : Ajouter la saucisse, faire dorer à feu moyen 5 minutes en remuant, jusqu’à des morceaux juteux et un léger dépôt au fond de la casserole.
- Cuisson : Verser le vin rouge, laisser réduire à découvert jusqu’à presque évaporation. Ajouter la sauce tomate, poivrer, mijoter 20 à 25 minutes à feu doux ; la sauce doit épaissir.
- Finition : Cuire les pâtes al dente dans une grande eau salée, garder une louche d’eau de cuisson. Mélanger les pâtes avec la sauce, ajouter un peu d’eau si besoin pour une texture nappante.
Conseils de service, conservation et batch cooking des soirs de flemme
Servir les pâtes aussitôt mélangées, avec parmesan, poivre et un filet d’huile d’olive. La sauce seule se garde 2 jours au réfrigérateur ; on peut aussi la congeler par portions pour les soirs pressés.
En bref
- 🍝 Soirs de flemme, cette sauce tomate aux saucisses au vin rouge se prépare en 30 minutes et transforme des pâtes en plat du dimanche.
- 🍷 Oignon, laurier et chair à saucisse dorée créent une base riche, renforcée par la réduction du vin rouge avant l’ajout de la tomate.
- 🔥 Mélangées dans la poêle avec eau de cuisson, parmesan ou mascarpone, les pâtes s’enrobent d’une sauce nappante qui change totalement le dîner.
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