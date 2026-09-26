Soirs de flemme : cette sauce tomate aux saucisses à 4 ingrédients peut tout changer pour vos soirées pâtes

Un soir de flemme, cette sauce tomate aux saucisses fait passer de simples pâtes en repas du dimanche à la maison. En quelques gestes et un reste de vin rouge, elle devient la recette réflexe qu’on ressort dès que l’envie de confort revient.

Dans la casserole, l’oignon fond doucement, la saucisse grésille et la sauce tomate au vin rouge épaissit ; en quelques minutes, la cuisine sent le repas du dimanche. Pendant que les pâtes cuisent, cette sauce fait tout le travail et transforme un fond de placard en plat qui réconforte.

On y revient soir après soir, surtout quand la flemme gagne. Quatre éléments suffisent : pâtes striées, chair à saucisse, reste de vin rouge, bocal de tomate. Rien à préparer à l’avance ; peu de vaisselle, juste une grande poêle et une assiette bien remplie au final.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 180 g de pâtes courtes striées, sel pour l’eau de cuisson

✅ 200 g de chair à saucisse de porc nature, boyau retiré

✅ 20 cl de sauce tomate nature, 40 cl de vin rouge simple

✅ 1/2 petit oignon, 2 feuilles de laurier, parmesan, poivre, pincée de piment

Pourquoi cette sauce aux saucisses a remplacé ma bolognaise les soirs de flemme

Cette sauce tomate aux saucisses offre tout ce qu’on aime dans une bolognaise maison, sans la logistique. Pas de légumes à ciseler longtemps, pas de cuisson de plusieurs heures ; la saucisse apporte déjà le gras, les épices et le goût de viande mijotée. En 30 minutes, on obtient un plat dense, généreux, parfait les soirs de flemme.

La méthode pas à pas pour une sauce tomate aux saucisses toujours réussie

On construit la saveur en couches : d’abord l’oignon et le laurier qui fondent à feu doux. Puis la chair à saucisse, saisie jusqu’à former des sucs au fond de la poêle. Le vin rouge réduit concentre les arômes avant la tomate. Le mijotage à petits frémissements donne cette texture presque crémeuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer l’oignon, retirer le boyau, couper la saucisse en morceaux irréguliers. Faire revenir oignon et laurier dans l’huile 5 minutes à feu doux. Technique : Ajouter la saucisse, faire dorer à feu moyen 5 minutes en remuant, jusqu’à des morceaux juteux et un léger dépôt au fond de la casserole. Cuisson : Verser le vin rouge, laisser réduire à découvert jusqu’à presque évaporation. Ajouter la sauce tomate, poivrer, mijoter 20 à 25 minutes à feu doux ; la sauce doit épaissir. Finition : Cuire les pâtes al dente dans une grande eau salée, garder une louche d’eau de cuisson. Mélanger les pâtes avec la sauce, ajouter un peu d’eau si besoin pour une texture nappante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min 🔍 Le secret de l’expert Le gras de la saucisse se mêle à la tomate et au vin réduit ; avec l’amidon de l’eau de cuisson, cela forme une émulsion qui rend la sauce brillante et bien accrochée aux pâtes. ✨ Le twist gourmand : Terminer par un peu de mozzarella en dés ou une cuillère de mascarpone en fin de cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Erreur ; ne pas assez réduire le vin ou surcuire les pâtes, sinon la sauce devient aqueuse et les pâtes molles.

Conseils de service, conservation et batch cooking des soirs de flemme

Servir les pâtes aussitôt mélangées, avec parmesan, poivre et un filet d’huile d’olive. La sauce seule se garde 2 jours au réfrigérateur ; on peut aussi la congeler par portions pour les soirs pressés.