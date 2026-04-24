Thermomix : cette méthode prépare 5 dîners en 2h30 si vous n'en pouvez plus des "on mange quoi ce soir ?"

Une session de batch cooking Thermomix suffit pour préparer tous vos dîners de la semaine à la maison, pour 4 personnes. Organisation minute par minute, astuces de conservation et erreurs à éviter vous attendent.

Batch cooking : 10 recettes Thermomix pour préparer vos dîners de la semaine en une seule fois

Une bonne odeur de sauce tomate qui mijote, la croûte gratinée d’un hachis qui dore doucement, la vapeur des pommes de terre qui s’échappent du Varoma… On imagine déjà les dîners de la semaine, prêts à être réchauffés pendant que la table se met toute seule. Plus de casseroles partout, plus de “on mange quoi ce soir ?”.

Avec un batch cooking Thermomix bien pensé, une seule session suffit pour organiser dix recettes pour 4 personnes et libérer cinq soirs d’affilée. Reste à structurer la séance, rentabiliser le bol, et choisir les plats qui supportent vraiment trois à quatre jours de frigo… voire un passage au congélateur.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 kg de pommes de terre pour gratin, gnocchi, piémontaise et hachis

✅ 1,6 kg de tomates concassées pour sauce des lasagnes, boulettes et gnocchi

✅ 1,3 kg de bœuf haché et 200 g de jambon blanc pour les plats familiaux

✅ Rhubarbe, pommes, yaourt, fromage blanc et crème pour compotes, muffins et mousses

Le principe : une session de batch cooking Thermomix = 5 soirs libérés

Le menu batch cooking Thermomix est pensé pour un foyer de 4 personnes. En 2 h 30 à 3 h, on prépare tous les dîners de la semaine ; ensuite, le soir, il suffit de réchauffer. Les cuissons lentes sont lancées en premier, le Thermomix enchaîne les préparations pendant que le four travaille en parallèle.

Ce batch cooking Thermomix semaine repose sur des bases communes : une grande cuisson de pommes de terre, une sauce tomate maison généreuse, quelques appareils froids (mousse de jambon, mayonnaise, mousse de rhubarbe). On limite la vaisselle, on ne rince le bol qu’au bon moment, et chaque soir garde une vraie part de gourmandise.

Votre planning de batch cooking Thermomix en 4 grandes étapes

D’abord, on prépare le terrain : tous les ingrédients sortis, pesés, les boîtes étiquetées par jour, le four préchauffé à 180 °C. Le Thermomix commence par les cuissons de base au bol ou au Varoma : pommes de terre pour gratin, hachis et gnocchi, puis rhubarbe et pommes pour compote et mousse.

Ensuite, on passe aux sauces et appareils : grande sauce tomate, farce des boulettes, mousse de jambon, mayonnaise de la piémontaise. Pendant que ces mélanges tournent, on monte les plats au four (lasagnes sans béchamel, gratin dauphinois, hachis parmentier) et on façonne les gnocchi. On termine par les desserts, puis refroidissement rapide sur le plan de travail avant frigo ; les plats cuisinés se gardent 3 à 4 jours, lasagnes et boulettes se congèlent jusqu’à 3 mois.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir les ingrédients, préparer plats et boîtes, étiqueter les dîners de la semaine, préchauffer le four à 180 °C. Technique : Cuire d’abord pommes de terre et rhubarbe, puis lancer une grande base de sauce tomate maison dans le bol. Cuisson : Mixer mousse de jambon et farce à boulettes, monter lasagnes, gratin et hachis, façonner les gnocchi pendant que le four travaille. Finition : Préparer compote, muffins et mousse de rhubarbe, laisser tiédir, portionner, puis stocker au frais ou congeler.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 2 h 30 🔍 Le secret de l’expert On enchaîne les cuissons par familles de température ; d’abord pommes de terre et sauces à 100 °C, puis seulement les appareils froids. Le bol ne change pas sans cesse de chaleur, les textures restent stables et le temps global chute. ✨ Le twist gourmand : Cuisiner une seule sauce tomate neutre, puis la personnaliser au moment du service : basilic et mozzarella pour les lasagnes, paprika fumé pour les boulettes, beurre salé et parmesan avec les gnocchi. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre les plats brûlants directement en boîte fermée au réfrigérateur ; la condensation détrempe gratins et lasagnes et augmente le risque sanitaire.

Les 10 recettes Thermomix de la semaine (pour 4 personnes)

Le menu batch cooking Thermomix commence le lundi avec des lasagnes sans béchamel à la sauce tomate maison, servies avec une compote rhubarbe‑pomme. Le mardi, mousse de jambon onctueuse à tartiner en entrée, puis gratin dauphinois fondant. Le mercredi, salade piémontaise aux pommes de terre, jambon et œufs, suivie de boulettes de bœuf moelleuses en sauce tomate.

Le jeudi, les gnocchi de pommes de terre sont nappés de sauce tomate et de parmesan, complétés par des muffins aux pommes pour le dessert. Le vendredi, hachis parmentier gratiné au gruyère et mousse de rhubarbe légère ferment le menu batch cooking Thermomix 4 personnes. Entrées et desserts tiennent sans souci jusqu’à J+3 au frais ; lasagnes, hachis et boulettes supportent très bien la congélation pour prolonger le plaisir.