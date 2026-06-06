Trop chaud pour cuisiner ? Ce gratin léger au parmesan est parfait l'été, sauf si vous faites cette erreur au four

Entre chaleur écrasante et envie de dîner ensemble, ce gratin de courgettes au parmesan léger promet un plat unique, fondant, prêt en moins d’une heure. Quel geste simple change tout pour éviter l’eau au fond du plat et la cuisine surchauffée ?

Trop chaud pour cuisiner ? Ce gratin de courgettes au parmesan léger est la tuerie conviviale à tester ce soir

L’air est lourd, les fenêtres grandes ouvertes, et on n’a qu’une envie : un plat qui sente bon sans transformer la cuisine en sauna. Quand un plat gratiné arrive, croûte dorée, bords croustillants et parfum net de parmesan chaud, la conversation se pose d’un coup autour de la table.

Ici, on mise sur des rondelles de courgettes, un appareil œufs-crème tout léger et du basilic du jardin. Trente minutes au four, un service tiède, et ce gratin de courgettes au parmesan fait oublier la chaleur sans alourdir. Le secret tient à quelques gestes précis que l’on peut suivre les yeux fermés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de courgettes bien fermes

✅ 4 œufs et 20 cl de crème légère (12 à 15 %)

(12 à 15 %) ✅ 80 g de parmesan râpé finement

✅ Basilic frais, 1 gousse d’ail, huile d’olive, sel, poivre, muscade, chapelure

Pourquoi ce gratin de courgettes au parmesan est parfait quand il fait (trop) chaud

Ce plat joue la carte du plaisir sans lourdeur : beaucoup de légumes, peu de matière grasse, et un fromage sec qui apporte du goût sans saturer. L’appareil aux œufs enrobe les courgettes, puis fige à la cuisson ; le résultat reste fondant, mais chaque part se tient.

Autre atout par temps chaud : la cuisson est courte, à 190 °C pendant 30 minutes, et le gratin se sert très bien tiède. On peut l’accompagner d’une grande salade de tomates ou de crudités, un verre de blanc frais, et la soirée prend des airs de vacances sans passer des heures derrière les fourneaux.

Les clés pour un gratin de courgettes au parmesan léger qui ne détrempe pas

Tout se joue d’abord sur la découpe : des rondelles régulières de 4 à 5 mm, ni plus, ni moins. On peut les saler légèrement, les laisser dégorger dix minutes en passoire puis les éponger ; elles rendront beaucoup moins d’eau au four et resteront moelleuses.

Côté appareil, on bat les œufs avec la crème, le sel, le poivre, la muscade, puis on ajoute la plus grande partie du parmesan. Le plat est huilé, frotté à l’ail, garni de courgettes, nappé d’appareil, parsemé de basilic frais. On termine avec le reste de parmesan et un voile de chapelure pour une croûte bien dorée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 190 °C, laver les courgettes, les couper en rondelles de 4 à 5 mm et, si besoin, les faire dégorger au sel puis les éponger. Technique : Battre œufs et crème avec sel, poivre, muscade, incorporer 60 g de parmesan. Huiler et ailler le plat. Cuisson : Disposer les courgettes, verser l’appareil, ajouter le basilic ciselé, puis le reste de parmesan et la chapelure. Enfourner pour 30 minutes. Finition : Laisser reposer 5 à 10 minutes hors du four avant de servir au centre de la table, encore tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈45 min 🔍 Le secret de l’expert En salant brièvement les courgettes, l’eau sort par osmose avant la cuisson : moins de jus dans le plat, saveurs concentrées. Le bon ratio œufs / crème / parmesan permet ensuite aux protéines de piéger l’humidité tout en gardant une texture aérienne. ✨ Le twist gourmand : Ajouter le zeste fin d’un demi-citron dans l’appareil et quelques tomates cerises sur le dessus ; le parmesan est réveillé, le plat gagne une touche estivale très fraîche. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner des courgettes épaisses non égouttées dans un four encombré d’ustensiles : le gratin nage, et les graisses oubliées dans le four saturent la cuisine d’une odeur lourde.

Garder la cuisine fraîche et qui sent bon : four propre, ventilation, service tiède

Un four n’est pas un placard : on le garde vide, les plaques rangées à part, et on dégraisse régulièrement parois, sole, vitre et joints à l’eau chaude savonneuse. À la cuisson, hotte en marche et fenêtre entrouverte ; ainsi, seul le parfum du parmesan et du basilic se dépose dans la maison.

Par forte chaleur, on peut cuire le gratin en fin d’après-midi, laisser tiédir puis servir plus tard ; la texture se tient encore mieux. En éloignant torchons et rideaux de la zone chaude et en gardant un four propre, on obtient un plat doré, léger, convivial, sans impression de cuisine étouffante.