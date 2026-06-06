Trop de cerises, congélateur saturé : ces 5 recettes rapides sauvent toute votre récolte en un week-end

Début d’été, ma cuisine croule sous 3 kg de cerises et un congélateur déjà plein. En un week-end, cinq recettes simples ont tout changé sans corvée.

Le panier débordait, le congélateur saturait : ces cinq recettes aux cerises ont sauvé ma récolte en un week-end

Début juin, la cuisine sent la cerise chaude et le beurre qui dore. Le panier déborde, les bols se remplissent, et on remet toujours à plus tard l’instant de s’y attaquer.

Quand le congélateur est plein et que la corbeille menace, une question s’impose : que faire avec trop de cerises sans y passer tout le week-end ? La réponse tient en cinq recettes organisées comme un plan d’attaque gourmand.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 kg de cerises mûres, à trier par usage

✅ 900 g de sucre et 2 citrons jaunes

✅ 260 g de farine, 80 g de poudre d’amande, 6 œufs

✅ 1,2 l de lait, 400 ml de crème, 220 g de beurre, vanille

Que faire avec trop de cerises : organiser la récolte sans stress

On commence par trier : cerises bien fermes pour clafoutis, crumble et cerises rôties ; fruits très mûrs ou fripés pour confiture et glace. Rinçage éclair, séchage sur torchon, puis dénoyautage par lots. On pose la cerise sur le goulot d’une bouteille, on pousse le noyau avec une baguette : il tombe, le fruit reste entier. On ne laisse les noyaux que dans le clafoutis, pour un discret parfum d’amande.

Glace, clafoutis, crumble : la méthode express pour tout écouler

Côté cuisson, on aligne les préparations. Clafoutis et crumble partent au four à 180 °C, pour un centre moelleux et une croûte dorée. La confiture réduit à feu vif jusqu’à napper la cuillère. En parallèle, on fait rôtir des cerises à la vanille à 200 °C. On termine par la glace aux cerises : fruits mixés avec sucre et citron, crème fouettée, puis congélation en remuant pour casser les cristaux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer, sécher, trier les cerises, répartir en bols selon usage. Technique : Dénoyauter par lots, sucrer et citronner, préparer appareil à clafoutis et crumble. Cuisson : Cuire clafoutis et cerises rôties, lancer crumble ensuite, surveiller la confiture. Finition : Mixer les cerises pour la glace, incorporer la crème, congeler en remuant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de cuisine 3 à 4 h 🔍 Le secret de l’expert Tri, sucre, citron et ordre des cuissons concentrent le goût et assurent des textures nettes. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une pointe de kirsch au clafoutis et un brin de romarin aux cerises rôties. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Tremper longtemps les cerises ou congeler la glace sans la remuer : saveur diluée et bloc glacé.

Conserver ses desserts aux cerises et varier les plaisirs toute la semaine

La confiture tient plusieurs semaines en bocaux bien fermés, rangés à l’abri de la lumière, puis au réfrigérateur une fois ouverts. Clafoutis et crumble se gardent deux à trois jours au frais, à réchauffer au four. La glace, filmée au contact, reste agréable une quinzaine de jours ; les cerises rôties attendent en bocal au réfrigérateur, prêtes à repartir sur yaourt, pancakes ou brioche.