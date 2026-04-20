Un seul saladier, zéro robot : ce cake aux courgettes bluffe grâce à cet ingrédient secret à tester d’urgence chez vous

Courgettes râpées, chèvre fondant et menthe fraîche donnent à ce cake salé une allure de plat de chef, pourtant réalisé dans un simple saladier. Reste un ingrédient discret, glissé dans la pâte, qui explique sa croûte dorée et sa mie moelleuse.

À la sortie du four, une odeur d’herbes et de fromage chaud emplit la cuisine. La croûte croustille, la mie verte reste souple, constellée de chèvre fondant. On devine un cake salé, mais pas encore ce qui le rend addictif.

Ce cake aux courgettes, chèvre et menthe se prépare pourtant vite, sans robot, dans un seul saladier. Cuillère en bois, on mélange, on enfourne, et la tablée jure qu’il vient d’un traiteur. L’explication tient en un ingrédient secret.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 180 g de farine de blé T55 + 20 g de maïzena

✅ 1 sachet de levure chimique (≈ 11 g)

✅ 3 œufs moyens bien frais

✅ 80 ml d’huile d’olive + 120 ml de lait entier ou 100 g de yaourt nature

✅ 2 courgettes (≈ 350 g) râpées, dégorgées

✅ 150 g de chèvre émietté + 40 g de parmesan râpé (ingrédient secret)

✅ 10 g de menthe fraîche, 1 c. à café de sel, poivre, citron ou piment doux au choix

Un seul saladier, zéro robot et pourtant ce cake aux courgettes a bluffé toute ma tablée : l’astuce tient en un ingrédient secret surprenant

Pour un cake aux courgettes moelleux pas détrempé, on mise sur des courgettes fermes, une menthe bien parfumée et un chèvre de caractère. Les œufs doivent être récents ; ils emprisonnent mieux l’air. Le parmesan râpé, lui, relève tout et donne une belle croûte dorée.

Un seul saladier, zéro robot et pourtant ce cake aux courgettes a bluffé toute ma tablée : l’astuce tient en un ingrédient secret surprenant

Dans ce cake courgettes chèvre menthe un seul saladier, tout se joue dans l’ordre : d’abord les ingrédients secs, puis les liquides, enfin les garnitures. On mélange à la main, sans fouetter, juste assez pour humidifier la farine et garder une mie souple.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper les courgettes à la grosse grille, saler, laisser dégorger 10 minutes, presser fortement dans un torchon. Technique : Mélanger dans le saladier farine, maïzena, levure, sel, poivre, piment ; ajouter œufs battus, huile, lait ou yaourt. Cuisson : Remuer brièvement jusqu’à pâte lisse ; incorporer courgettes essorées, chèvre émietté et menthe ciselée, puis le parmesan râpé. Finition : Verser dans un moule chemisé, lisser, cuire à 180 °C environ 40 minutes ; la lame doit ressortir presque sèche.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Courgettes bien essorées, petite part de maïzena et œufs frais travaillent ensemble : moins d’eau, moins de gluten, plus d’air retenu. Le parmesan, riche en protéines, accentue la croûte dorée et la saveur umami. ✨ Le twist gourmand : Avant d’enfourner, parsemer le dessus de parmesan, d’un peu de chèvre et de menthe, plus un filet d’huile. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais ajouter les courgettes encore gorgées d’eau ni trop battre la pâte : on obtiendrait un cake compact.

Un seul saladier, zéro robot et pourtant ce cake aux courgettes a bluffé toute ma tablée : l’astuce tient en un ingrédient secret surprenant

Servi tiède avec une salade croquante, ce cake se garde trois jours au frais, bien emballé. En tranches, il se congèle aussi très bien et se réchauffe au four doux.