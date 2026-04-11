Voici le dîner doré en 20 minutes, avec trois poivrons et des patates, qui a remplacé mes nuggets maison

Un soir de rush, il reste seulement quelques poivrons et des pommes de terre, mais la faim réclame des nuggets croustillants. Voici comment ce fond de frigo s’est transformé en dîner doré en 20 minutes.

« J’avais trois poivrons et des patates » : le dîner doré en 20 minutes qui a remplacé mes nuggets maison

Un soir de semaine, le frigo ne propose que trois poivrons fatigués et un reste de pommes de terre. L’envie, pourtant, va vers des nuggets brûlants, qui croustillent et sentent le paprika.

Alors on bricole : un sauté de poivrons, un écrasé de pommes de terre rustique, une panure légère. Vingt minutes plus tard, des galettes façon nuggets arrivent à table.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 poivrons rouges et jaunes (≈ 450 g), en petits dés

✅ 900 g de pommes de terre farineuses, cuites et écrasées

✅ 6 œufs, 100 g de chapelure ou panko, sel, poivre, paprika

✅ Huile d’olive, ail, herbes fraîches, salade verte et crudités pour servir

La promesse : des galettes poivrons–pommes de terre qui font oublier les nuggets

Avec trois poivrons et 900 g de patates, on obtient huit galettes de pommes de terre aux poivrons, au cœur moelleux et à la croûte presque « street food ». Les enfants y voient des nuggets, les grands un plat complet de légumes.

Pas à pas express : du frigo à l’assiette

La base se prépare pendant que les pommes de terre cuisent. On fait revenir les poivrons, on écrase les patates bien desséchées, puis on forme, pane et dore les galettes à feu moyen régulier, sans friteuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les poivrons en dés. Les faire sauter 5 minutes en sauté rapide dans un peu d’huile, feu vif, tendres mais encore croquants. Réserver. Technique : Cuire les pommes de terre à l’eau salée, égoutter puis dessécher les pommes de terre une minute sur feu doux. Écraser grossièrement avec huile, sel, poivre, paprika, ail, puis mêler aux poivrons. Cuisson : Façonner huit galettes épaisses. Les passer dans l’œuf battu puis dans la panure œuf + chapelure ou panko. Poêler 4 minutes par face, jusqu’à croûte dorée croustillante et cœur moelleux. Finition : Dans la poêle encore chaude, cuire un œuf au plat coulant par personne. Servir deux galettes, l’œuf dessus, avec salade croquante, crudités et une sauce simple.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de cuisine active ≈ 20 min 🔍 Le secret de l’expert En desséchant bien les pommes de terre, on concentre l’amidon, qui colle naturellement la galette. La panure sèche protège l’intérieur et, à feu moyen, la réaction de Maillard donne ce goût grillé et cette texture addictive. ✨ Le twist gourmand : Remplacer le paprika par du paprika fumé et ajouter un peu de fromage râpé : parfum barbecue et cœur très légèrement filant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Pommes de terre mal égouttées, poêle surchargée ou feu trop fort : trio fatal qui détrempe la panure, casse les galettes et brûle la surface.

Variantes, conservation et batch cooking

Les galettes se gardent 3 jours au frais, bien serrées, et se réchauffent au four ou à la poêle pour retrouver le croustillant. On peut aussi les cuire entièrement au four, ou enrichir la base de fromage râpé pour une version plus gourmande.