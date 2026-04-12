Voici le menu complet à la fraise à moins de 30 € pour 4 qui cache un plat salé bluffant et économique

Budget serré mais envie d’un repas autour de la fraise digne d’un resto ? Inspiré de « Quatre à table », ce menu complet mise sur simplicité, couleur et astuces de chef.

Dans la cuisine, une odeur de fraise mûre se mêle au pain qui grille et à la note citronnée d’un tartare en préparation. La couleur rouge éclaire aussitôt la table, la texture juteuse répond au croustillant des palets bretons et au crémeux des fromages.

Ce repas autour de la fraise s’inspire du défi « Quatre à table » : composer un menu complet à la fraise, entrée, plat et dessert, pour quatre personnes sans dépasser 30 € tout compris. Reste à voir comment ces recettes fraises salées et sucrées peuvent se coordonner sans stress.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 450 g de fraises fraîches bien rouges, 2 oranges sanguines, 1 citron

✅ 4 tranches de pain de campagne, 200 g de chèvre frais, huile d’olive, sel

✅ 450–500 g de filets de daurade ou autre poisson cru, 5 pommes de terre

✅ 250 g de mascarpone, 40 cl de crème entière, palets bretons, meringues, sucre vanillé

Pourquoi la fraise peut devenir le fil rouge d’un repas complet

Longtemps cantonnée au dessert, la fraise fraîche joue pourtant le rôle d’ingrédient central dans ce menu fraise pas cher. Son acidité douce réveille le chèvre frais, elle apporte mâche et couleur au tartare de daurade, puis devient juteuse et fondante dans la bagatelle aux fraises. Même produit, trois textures, et une cohérence aromatique qui relie tout le repas.

La liste de courses pour votre repas autour de la fraise (4 personnes, < 30 €)

Pour ce menu complet à la fraise, on compte environ 450 g de fraises, 4 tranches de pain de campagne, 200 g de chèvre, 450 à 500 g de poisson, 5 pommes de terre, ainsi que mascarpone, crème, palets bretons et meringues. En saison, en grandes surfaces, on reste largement sous les 30 € pour quatre, même avec une courte marinade citronnée pour le tartare.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver puis sécher les fraises, préparer pain, poisson, légumes et crème. Technique : Toaster le pain, détendre le chèvre à l’huile d’olive, monter les tartines. Cuisson : Tailler daurade, fraises et oranges ; démarrer les frites en double cuisson à 170–180 °C. Finition : Monter la chantilly mascarpone bien froide, alterner palets, crème, meringues et fraises au moment de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 7,50 € / pers. 🔍 Le secret de l’expert La fraise sert de condiment : son acidité équilibre le gras du chèvre et du mascarpone, prolonge le citron du tartare et renforce le croustillant des frites. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques radis en julienne dans le tartare et un trait de balsamique réduit sur les tartines. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Écarter fraises molles, poisson douteux et crème tiède : ils détrempent les plats et ruinent tartare comme chantilly.

Les secrets de chef pour un menu à la fraise qui épate sans stresser

On peut monter la bagatelle à l’avance et garder les coupes filmées au frais. Juste avant le service, on tranche les fraises, on moule le tartare à l’emporte-pièce, ajoute julienne de radis, suprêmes d’orange et quelques feuilles de basilic.