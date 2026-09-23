Vos proches saturent de la tarte aux pommes : ne servez plus ce dessert sans tester ce délice brioché ultra moelleux

Marre des mêmes tartes aux pommes sur la table familiale ? Cette brioche roulée aux pommes ultra moelleuse, parfumée à la cannelle, change tout au dessert.

On adore la tarte aux pommes… jusqu’au moment où la table familiale commence à lever les yeux au ciel. Même parfum, même texture, même rituel. Et si, cette fois, on apportait au centre de la table un plat fumant de roulés aux pommes moelleux, dorés, qui embaument la cannelle dès l’ouverture du four ?

Ici, la pâte levée façon petite brioche s’enroule autour de pommes fondantes, nappées d’un jus sirupeux à la cannelle. Chaque bouchée se déchire du bout des doigts, la mie fond sur la langue, la cassonade claque légèrement sous la dent. De quoi signer une vraie alternative à la tarte aux pommes… prête à détrôner le dessert habituel.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la pâte levée : 250 g de farine, 7 g de levure boulangère sèche, 30 g de sucre, 1 pincée de sel, 120 ml de lait tiède, 1 œuf, 45 g de beurre doux mou

✅ Pour la garniture : 3 pommes à chair ferme, 35 g de cassonade, 1 c. à café de cannelle moulue, 15 g de beurre, 1 c. à soupe de jus de citron

✅ Pour la dorure à l’œuf : 1 jaune d’œuf, 1 c. à soupe de lait

✅ En bonus : noisettes ou amandes, pépites de chocolat, caramel au beurre salé ou glaçage fromage frais

Les bons ingrédients pour des roulés aux pommes vraiment moelleux

Pour cette brioche roulée aux pommes, on vise une pâte enrichie mais légère : farine de blé, lait, œuf et un peu de beurre. Ce ratio permet une pâte levée qui reste tendre, sans lourdeur. Le lait doit être tiède, autour de 30–35 °C, afin d’activer la levure boulangère sèche sans l’abîmer.

Côté fruits, on mise sur des pommes à chair ferme comme la Reinette, la Boskoop ou la Canada. Elles gardent des morceaux bien présents après cuisson, avec juste ce qu’il faut d’acidité pour équilibrer la caramélisation de la cassonade et le parfum de la cannelle moulue.

La pâte levée qui reste douce et aérienne (même le lendemain)

On commence par le pétrissage : farine, sucre et levure d’un côté, sel à part, puis lait tiède et œuf. Quand la pâte devient homogène, on ajoute le beurre mou en plusieurs fois. En 8 à 10 minutes, on obtient une pâte souple et élastique ; le réseau de gluten se forme, prêt à piéger les bulles de gaz.

Vient ensuite le pointage, la première pousse : la pâte double de volume dans un endroit tiède. Après façonnage en escargots, l’apprêt, deuxième pousse, donne le gonflant final. Ce duo de temps de repos offre un dessert aux pommes original, ultra moelleux, qui se tient sans sécher.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Pétrir farine, sucre, levure, lait tiède et œuf, puis incorporer le beurre ; laisser lever jusqu’à ce que la pâte ait doublé (pointage). Technique : Compoter doucement les dés de pommes avec beurre, cassonade, cannelle et citron, juste pour les attendrir, puis laisser refroidir. Cuisson : Étaler la pâte en rectangle de 0,5 cm, répartir les pommes, rouler sans serrer, couper des tronçons, laisser lever (apprêt), dorer et cuire 20 à 25 min à 180 °C. Finition : Laisser reposer 5 à 10 min ; la mie reste fondante et la surface, légèrement caramélisée grâce à la cassonade et à la dorure à l’œuf.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 2 h 30 🔍 Le secret de l’expert On pétrit d’abord pour structurer la pâte, puis on ajoute le beurre ; le réseau de gluten se renforce et retient mieux les gaz de fermentation. Avec un lait à bonne température et une double pousse, la brioche roulée aux pommes reste légère et gonflée, tandis que les pommes précuites concentrent leurs arômes sans détremper la pâte. ✨ Le twist gourmand : À la sortie du four, napper les roulés aux pommes à la cannelle d’un glaçage fromage frais–sucre glace ou d’un filet de caramel au beurre salé, puis parsemer de noisettes torréfiées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Étaler la garniture de pommes encore chaude sur la pâte ; la chaleur affaiblit la levure, les roulés restent denses. Même vigilance avec un lait brûlant ou un four trop chaud au-delà de 190 °C.

Variantes & idées pour les servir (et les refaire sans lasser)

Ces roulés aux pommes moelleux se savourent tièdes, en dessert ou au goûter, avec un café, un thé noir ou un verre de lait. Pour un service plus généreux, on ajoute une cuillerée de crème épaisse ou une glace vanille.

On peut transformer cette alternative à la tarte aux pommes en changeant la garniture : mélange pommes–poires, pointe de cardamome, pépites de chocolat, fruits secs. Les roulés se gardent deux jours dans une boîte hermétique et retrouvent tout leur moelleux après quelques minutes dans un four doux ; parfait pour un brunch du lendemain.