Vous achetez encore des cakes industriels ? Ce cake choco-amandes ultra simple, prêt en 15 min, va tout changer

Entre cakes industriels secs et liste d’additifs à rallonge, ce cake au chocolat et aux amandes promet un vrai tournant au goûter. En quelques gestes, une version maison moelleuse change tout sans rien compliquer.

Vous achetez encore des cakes industriels ? Attendez de voir à quel point cette recette choco-amandes est simple à réussir

Une odeur dense de cacao, une croûte fine qui craque sous le couteau, et à l’intérieur une mie encore tiède qui se tient sans s’effriter. Rien à voir avec le cake sous plastique, trop sucré, qui s’émiette dès la première tranche.

Ce cake au chocolat et aux amandes se prépare en un quart d’heure, avec ce qu’on a déjà dans le placard, et sort du four moelleux sans additifs ni liste d’ingrédients interminable. La promesse : un goûter maison qui fait franchement oublier le rayon industriel.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 150 g de chocolat pâtissier + 80 g de beurre

✅ 3 œufs + 100 g de sucre en poudre

✅ 60 g de farine + 1 cuillère à café de levure chimique

✅ 50 g de poudre d’amandes + 5 cuillères à soupe d’eau

Pourquoi ce cake choco-amandes va faire oublier le rayon “cakes industriels”

Face aux cakes industriels secs et très sucrés, celui-ci joue la carte du goût net. Le chocolat pâtissier apporte une vraie profondeur, la poudre d’amandes retient l’humidité et signe une mie souple, presque velours, qui reste agréable le lendemain.

La méthode inratable, étape par étape

Pour un cake choco-amandes vraiment réussi, on maîtrise deux points : la fonte douce du chocolat et la cuisson. Le reste tient en un mélange œufs-sucre-farine-amandes, travaillé juste ce qu’il faut pour garder une texture tendre, jamais compacte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, beurrer le moule puis le chemiser de papier cuisson pour un démoulage net. Technique : Couper le chocolat, le faire fondre doucement avec l’eau, puis ajouter le beurre fondu ; le mélange doit être lisse et brillant, sans surchauffer. Cuisson : Verser la pâte dans le moule aux deux tiers, enfourner 30 à 35 minutes ; le dessus doit être gonflé, légèrement craquelé, le centre encore souple. Finition : Laisser reposer 5 à 10 minutes, démouler sur une grille et, si on aime, parsemer d’amandes concassées ou de sucre glace au moment de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ~45 min 🔍 Le secret de l’expert Le chocolat et la poudre d’amandes retiennent eau et beurre, évitant le dessèchement, tandis qu’une cuisson à 180 °C, stoppée dès les miettes humides sur la lame, garantit un cœur fondant. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des amandes concassées ou des pépites dessus, puis réchauffer chaque tranche quelques secondes : le chocolat refond, le parfum revient comme à la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surcuire le cake jusqu’à lame totalement sèche, ou l’enfermer encore chaud, c’est le condamner : il deviendra sec ou détrempé.

Conservation : comment garder la mie moelleuse comme le premier jour

Ce cake chocolat amande moelleux reste impeccable 48 heures à température ambiante. Refroidi, on le range dans une boîte hermétique sans le tasser. Tranché d’avance, chaque part se réchauffe quelques secondes, comme un cake au chocolat maison tout juste cuit.