Axelle Red, All Saints, Evanescence, où sont les femmes ?

Le précédent album :C'est en novembre 2002 que sortait l'album Face A / Face B. Axelle l'avait co-réalisé avec Al Stone producteur notamment de Björk. Quelques mois plus tard, Axelle démarrait une tournée enceinte de sa seconde fille. Gloria naissait, fin juin 2003.Le retour.Avec Jardin secret, son cinquième album, l'artiste renoue avec ses premières amours : la soul. Pour l'enregistrement, elle est partie à Memphis, direction le mythique Royal Studio. Celui de Willie Mitchell, producteur d'Al Green. Là-bas, la chanteuse y a retrouvé ses musiciens et amis de longue date.

Le précédent album :Fin 90 ce groupe de pop collectionne les hits avec son premier album : All Saints. Saints & Sinners, leur deuxième album paraît en 2000. Peu de temps après le groupe se sépare. Trop de tensions sur les épaules des jeunes filles.Le retour.Après 6 ans de séparation Melanie Blatt, Shaznay Lewis, Natalie et Nicole Appleton reviennent. Le déclic s'est fait, fin 2005, lors qu'elles partagent un repas ensemble. Le résultat : Studio 1, leur troisième album à paraître le 20 novembre. " Ce n'est pas un come-back, c'est une suite logique " explique Melanie dans le communiqué de presse.

Le précédent album : Fallen, le premier album du groupe rock américain sortait en avril 2003. A l'époque, il connaît un succès mondial : 14 millions de copies vendues. Le public découvrait alors les yeux bleu clair et la superbe voix d'Amy Lee.Le retour.Après 1 an et demi de tournée, Evanescence a pris le temps de travailler sur son second opus. The Open Door, sorti le 2 octobre, renoue avec le mélange rock, gothique et classique de Fallen tout en allant plus loin encore. L'ajout de choeurs et de cordes sur certains morceaux est une vraie réussite.

