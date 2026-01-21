DVD Barbie - Danse au pays des princesses

Sortie prévue le 2 novembre.Audio : français dolby digital 5.1. Sous-titres : anglais / françaisBonus : 2 jeux interactifs (le jeu des 12 princesses et la vie d'une ballerine). Le making of (11 min). Et enfin, le clip de la chanson du générique karaoké.Prix conseillé : 20 euros

L'histoire

" Avec ses 11 soeurs, Princesse Geneviève, jouée par Barbie, découvre un passage secret qui les emmène dans un monde enchanteur fait de rêves et joies, et où leurs souhaits deviennent réalité. " Mais attention, le danger rode !

Le DVD

Les aventures de Barbie en ont déjà séduit plus d'une ! Et Julie Zenatti en fait partie... Dans ce nouveau film d'animation, la chanteuse prête sa voix à Barbie et en interprète le générique : " Et tu danses ". Elle en a même écrit les paroles !