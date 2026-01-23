Fabien Cahen, un ange rock

Fabien Cahen, un ange rockMis à jour le 23 janvier 2026
Son album " Marchands de loups " sera dans les bacs le 30 octobre (Mercury).
Auteur, compositeur, interprète, il a travaillé pour Pagny, Johnny et plus récemment pour Emma Daumas. Aujourd'hui, il sort un album solo.
Qui es-tu Fabien Cahen ?
Pas n'importe qui ! Il est à la fois ex-chanteur du groupe rock français, Cox et ex de Zazie. Si si. Ils ont d'ailleurs eu une petite fille ensemble. Le passé, c'est bien beau mais que fait-il aujourd'hui ? Un disque !
Parlons de l'album
Très rock, il en véhicule d'ailleurs les valeurs : jeunesse, passion, rage et souffrance. Fabien Cahen habite littéralement chaque note, de la plus douce à la plus violente. Un album intense.
On adore
La passion, en duo avec Zazie et tout le reste aussi ! Car chez ce garçon rien n'est à jeter...
On se demande pourquoi Zazie de l'a pas gardé. Etrange...