Grey's Anatomy c'est fini...

Pour les retardataires Il y a toujours le coffret DVD de la saison 1 et celui de la 2 (Partie 1), dès décembre

Chez nous

"Un coeur pour deux", "Un pour tous..." et "Tous pour un", les trois derniers épisodes de la saison 2 de la série Grey's Anatomy, ont offert aux spectateurs un bouquet final de folie. Drame, sentiments explosifs et épreuves ont été le lot des internes du Seattle Grace Hospital. Captivant ! Oui mais voilà, la chaîne ne sait pas encore quand elle diffusera la troisième saison...

Pendant ce temps-là aux Etats-Unis

Depuis le 21 septembre, ABC a débuté la diffusion de la saison 3 inédite, en cours de production. Le succès est tel, qu'ABC a programmé la série le jeudi en première partie de soirée. Il va donc falloir songer à se faire de nouveaux amis... outre-atlantique.

Pour se sentir moins seulewww.greysfan.nethttp://www.greys-anatomy.info/http://abc.go.com/primetime/greysanatomy/index (site d'ABC, en anglais)