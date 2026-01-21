Guitar Hero II, mon truc pour devenir une Guitar Heroin

Pratique :Date de sortie : 24 novembre 2006 (Redoctane / Activision)Le pack : guitare Gibson SG rouge + une bandoulière + le jeu Guitar Hero II sur Play Station 2 + une planche de stickers (pour customiser sa guitare).Prix : 79,99 euros.Guitar Hero II : le jeu seul pour celles qui auraient déjà la guitare.Prix : 49,99 euros.Guitar Hero I : le jeu seul pour celles qui aimerait jouer à la première édition.Prix : 49,99 euros.Guitare SG rouge : pour jouer à deux, cet accessoire est vendu séparément.Prix : 44,99 euros.

Une idée pour personnaliser sa guitare " fille mais rock ", par ici :http://www.emilystrange.com/

Site (en anglais) :www.redoctanegames.com

Dès les premières tentatives c'est comme si vous y étiez ! Vous voyez, c'est facile. Qui a dit qu'il fallait prendre des tonnes de cours de guitare pour devenir une star ?

Le problème

" Adolescente, je réalisais mon rêve : monter un vrai groupe de rock. Quelques répétitions plus tard, c'était déjà fini. Depuis, une idée m'obsède : devenir une Guitar Heroin. Le seul hic, c'est que je suis une musicienne disons-le... plutôt nulle. Mimer un jeu de guitare devant la glace, ça va deux minutes ! J'ai bien pensé faire le casting de la Star'Ac mais...non. Pas la peine d'insister. Sauf que mon destin est d'être une star. Je le sais ! C'est un garçon, croisé un soir, qui me l'a prédit en lisant dans la mousse de sa bière. " Si cette histoire ressemble à la vôtre, ce jeu est fait pour vous. Si vous aimez juste le rock ou que vous avez envie de passer un bon moment, laissez-vous tenter et lisez ce qui suit.

La solution

Déjà, il faut se mettre dans l'ambiance ! Imaginez que vous êtes sur le point de monter sur scène. Le public crie votre nom ! Cool. Pour la tenue, vous faites simple mais rock'n roll : un jean slim, un petit T-shirt et une veste en cuir noir cintrée. Une dernière touche à votre crinière et vous êtes parée ! Passez la bandoulière et tenez votre guitare Gibson SG rouge entre les mains. Bon ok, elle est plus petite que la vraie et en plastique, mais faites un effort. LA star est créative ! Allumez l'ampli...euh pardon la Playstation 2 - l'habitude - et lancez le jeu. Les lumières s'éteignent. Sélectionnez le premier niveau de difficulté, un morceau. C'est parti, let's rock !

Le principe

A l'écran, une piste musicale de cinq colonnes apparaît. Si vous jouez à deux, deux pistes apparaissent (voir screenshot). Jusque ici rien de compliqué. Chaque colonne correspond à une couleur : vert, rouge, jaune, bleu et orange. Les mêmes couleurs se trouvent sur les cinq boutons du manche de votre belle guitare. On continue. Le but est d'activer, avec un levier en guise de cordes, les couleurs au moment où elles apparaissent à l'écran. Vous suivez toujours ? Ensuite, c'est simple laissez-vous guider par le rythme. Dès les premières tentatives c'est comme si vous y étiez ! Vous voyez, c'est facile. Qui a dit qu'il fallait prendre des tonnes de cours de guitare pour devenir une star ? Désolée, je dois vous laisser mon pote Jimi H. vient d'arriver.

Annaïck F.