Internet - You Tube : temple du partage des images vidéo

Les débuts

YouTube est fondé en février 2005, par trois anciens employés de PayPal (ndlr : solution de paiement en ligne sécurisée) : Chad Hurley, Steve Chen et Tawed Karim. L'idée est simple : créer un espace où tout le monde pourrait partager gratuitement ses vidéos en ligne. Et ça marche, puisqu'en un an et demi, YouTube s'est imposé somme l'acteur majeur des sites communautaires de partage de vidéos. Seul souci pour YouTube, les droits d'auteur des émissions, extraits de films ou clips musicaux visibles sur le site.

Aujourd'hui

YouTube est l'un des sites les plus visités au monde et le principal portail de recherche de vidéos en ligne. Soit plus de 100 millions de films regardés chaque jour. Un détail qui n'a pas échappé aux publicitaires et aux artistes qui ont trouvé là, un bon moyen de faire leur promo. En effet, de nombreux groupes de musique ont mis à disposition des vidéos " home made "(1) pour se faire connaître gratuitement. Grâce à ses clips très funs, la notoriété du groupe américain OK GO a récemment explosé, hors de son pays. Bien joué !

(1) " fait maison "

www.youtube.com