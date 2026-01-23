Laure Milan : L. aime... Nous on l'adore !

Où la voir ?En ce moment elle assure la première partie de Gage, le pote de Corneille :20/10 Lille.21/10 Les Mureaux.28/11 Puteaux.29/11 Toulon.Mais aussi celle de Diam's : 01/11 Rennes16/11 Paris18/11 Genève19/11 Mulhouse06/12 Toulouse08/12 Limoges09/12 Bordeaux14/12 Nice15/12 Dignes les Bains16/12 Marseille

Son album " L. aime " est dans les bacs depuis le 16 octobre (Mercury).

Mais c'est qui cette jolie fille ?

Une jeune Toulousaine de 24 ans. Il y a quelques années, elle quitte sa ville rose pour Paris, histoire de se frotter au milieu musical français. Devenue auteur, compositeur, interprète, elle a notamment écrit pour Diam's, Amel Bent.

Respect. Nous ne pouvions pas rater son concert, le 5 octobre dernier à Paris. Pour tout savoir c'est par ici.

Elle chante quoi ?

Un mélange de pop, soul et R'n B. Dans ses morceaux, elle parle des garçons, des sentiments ou encore du célibat. Les mots sont simples et justes.

Et son concert dans tout ça ?

Entourée de ses 6 musiciens, nous découvrons une petite nana punchy, feminine et touchante. Son grain de voix captive rapidement. Les rythmes sont entraînants et les melodies, fraîches. Le public est conquit. Laure semble aux anges. En sortant, c'est comme si nous quittions une copine.

On adore

Son tube La meilleure. Parce que le refrain pourrait regonfler le moral de n'importe quel coeur de fille. Démonstration : "Reviens pour nous même si je suis en tort / Reviens, tu seras déçu ailleurs / Je te connais par coeur, de toute façon c'est moi la meilleure !" Vous voyez, ça fait déjà effet !

Plus d'infos sur :http://lauremilan.artistes.universalmusic.frhttp://www.myspace.com/lauremilan