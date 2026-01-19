Livre à offrir - L'élégance du hérisson !

L'élégance du Hérisson de Muriel Barbery Gallimard19 eurosPour regarder la bande annonce du film de Mona Achache, avec Josiane BalaskoPar ici !

Mme Michel, elle a l'élégance du hérisson : à l'extérieur, elle est bardée de piquants, une vraie forteresse, mais j'ai l'intuition qu'à l'intérieur, elle est aussi simplement raffinée que les hérissons, qui sont des petites bêtes faussement indolentes, farouchement solitaires et terriblement élégantes.

Concierge 7 rue de Grenelle

Renée Michel a 54 ans est concierge dans un immeuble bourgeois de Paris. Ses habitants la considèrent comme une bonniche que l'on peut toujours déranger. Personne ne soupçonne que ce petit bout de bonne femme lit du Tolstoï, adore le cinéma japonais, est une véritable esthète..

Jeune habitante du 7 rue de Grenelle

Paloma, petite fille surdouée vit dans ce même immeuble. Elle ne supporte pas les futilités et la débilité de sa famille. Elle décide pour ses 13 ans de se suicider.

Nouvel arrivant au 7 rue de Grenelle

Monsieur Ozu, riche Japonais, fraîchement débarqué. Doué d'une grande intelligence et lucidité, il va bouleverser la vie de Renée Michel et Paloma...Trois personnalités aux caractères bien trempés !

Pourquoi j'ai adoré

Une double écriture sous forme de journal intime très intéressante. Elle nous plonge au coeur des sentiments des personnages. Une très belle fable philosophique et satirique qu'on lit sans vouloir s'arrêter. Un roman tendre et plein d'humanité. On s'attache à la beauté de certains personnages, on rit de la bêtise d'autres... On ne regardera plus jamais sa concierge de la même façon. Attention à la petite larme finale !