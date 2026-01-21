Livre - L'amour fou

L'amour fou17 passions extraordinairesCollectif sous la direction de Valérie Marin La MesléeMaren Sell EditeursUn petit secret : il y aura un tome 2

Un livre coffret : dix sept auteurs racontent dix sept couples mythiques. Vous étes à la recherche d'un livre d'amour, un vrai ? Ne cherchez plus !

Imaginez un monde comme ça...

Vous voulez arrêter d'aimer ? Mâchez les chewing gum " amourettes ", pour vous déshabituer progressivement. Sinon, on passe au patch " désir violent plein d'espoir ". Existe en différents dosages selon le degré du manque.

Mais non, c'était pour de rire. En fait, c'est ça...

L'amour fou, c'est presque aussi dangereux que de boire au volant. Et visiblement, à lire le magnifique recueil de récits édité chez Maren Sell, amour fou rime rarement avec détente et thalassothérapie. Il rime plus souvent avec alcoolisme, mondain ou pas, et passage en force des barrages de police.

Les histoires d'amour fou

Ce n'est pas comme dans les histoires de princesses. Edith Piaf et Marcel Cerdan, Marilyn et Arthur Miller, Georges Bataille et Colette Peignot, Scott et Zelda Fitzgerald n'ont pas fondé de respectables familles bourgeoises. Alors entre le planplan et le torride qui vire au drame, y aurait-il une troisième voie ? On se pose toutes la question.

Et la psy qui nous explique tout à la fin. Un must

Comme dans les romans policiers, on nous livre la clé de l'énigme à la fin. Le coupable, c'est l'inconscient, qui prend le dessus dans les affaires d'amour fou. Oh, mince, j'aurais pas dû vous le dire !

Ma citation préférée (je peux pas m'empêcher de la donner. Elle est trop belle)

"Les implacables passions amoureuses sont toutes liées au fait qu'un être s'imagine voir son moi le plus secret l'épier derrière les rideaux des yeux d'un autre".

Maud Thalys