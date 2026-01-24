MP3 - Mi Flower Whouah ! La belle plante !

PratiquePrix environ 30 eurosL'acheter

A part être toute mignonne, elle fait quoi cette fleur ?

Connectée à tout type de lecteur MP3 ou d'ordinateur, elle diffuse la musique grâce à ses enceintes intégrées.

Ses pétales s'illuminent au rythme de la musique.

Grâce à ses capteurs tactiles, elle exprime différentes émotions, lorsque l'on passe la main sur son visage.

Ses feuilles bougent, elles aussi.

Elle possède également une fonction horloge et se met en veille automatiquement.