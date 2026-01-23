MUSE... Laissez-vous envahir !

Sur scène30/10 Toulouse31/10 Bordeaux11/12 Lyon14/12 Paris15/12 Paris17/12 Nantes18/12 Lille

Pour mieux cerner Muse :www.muse.mu

L'album Black Holes And Revelations est disponible depuis le 3 Juillet 2006 (Helium 3/Warner)

Si vous avez manqué le début

L'invasion des extra-terrestres du rock a débuté en 1999. A l'époque, le trio venait de publier un premier album : Showbiz. Dès lors, le succès grandit et il est mérité. Leurs clips sont soignés, leur son, différent, ressemble à une sorte de rock cosmique. Cerise sur la soucoupe, le chanteur, Matthew Bellamy a une voix digne d'un Tom York de Radiohead. Une aura étrange les entoure. Aujourd'hui, la planète entière les a adoptés.

Et alors ?

Alors ! Leur quatrième disque sorti en juillet était très attendu ! Le précédent, Absolution, datait quand même de 2003. Si leur univers vous intéresse ne les manquez pas en concert !