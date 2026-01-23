MUSE... Laissez-vous envahir !

Mis à jour le 23 janvier 2026
Muse a décidé d'hypnotiser la France en trois temps. Primo, sortie de l'album. Deusio, deux concerts dans le Sud. Tertio, coup de grâce deux mois plus tard, avec cinq autres dates.
Muse

Sur scène30/10 Toulouse31/10 Bordeaux11/12 Lyon14/12 Paris15/12 Paris17/12 Nantes18/12 Lille

Pour mieux cerner Muse :www.muse.mu

L'album Black Holes And Revelations est disponible depuis le 3 Juillet 2006 (Helium 3/Warner)

Si vous avez manqué le début

L'invasion des extra-terrestres du rock a débuté en 1999. A l'époque, le trio venait de publier un premier album : Showbiz. Dès lors, le succès grandit et il est mérité. Leurs clips sont soignés, leur son, différent, ressemble à une sorte de rock cosmique. Cerise sur la soucoupe, le chanteur, Matthew Bellamy a une voix digne d'un Tom York de Radiohead. Une aura étrange les entoure. Aujourd'hui, la planète entière les a adoptés.

Et alors ?

Alors ! Leur quatrième disque sorti en juillet était très attendu ! Le précédent, Absolution, datait quand même de 2003. Si leur univers vous intéresse ne les manquez pas en concert !