NOUVEAU - 2 BLEU un livre pop-up pour les enfants de tous âges

2 BLEUUn livre pop-up pour les enfants de tous âges par David A. Carter.Gallimard Jeunesse17 euros

Un livre pop-up

Il y a longtemps, très longtemps, on appelait ça livre à système, et puis c'est devenu livre animé, appelé pop-up. Gros succès à partir des sixties seventies. Livres animés, colorés, qui n'arrêtent pas de grimper dans les ventes. Chaque page ouverte fait apparaître un monde en trois dimensions, un mécanisme savamment pensé.

L'art magique

Les étonnantes sculptures de papier peint qui surgissent à chaque page de ce livre sont éphémères. Les matières, les couleurs (bleu, jaune, rouge, noir et blanc), et les formes se répondent et s'échafaudent. Votre enfant, ou l'enfant qui est en vous, redécouvre le sentiment de l'art, incertain, fragile, mouvant. Il y a du Calder, je vous assure, dans ces constructions.

La quête du 2

Enquête et jeu de piste à la recherche du 2, qui se niche dans des cachettes que l'on mettra parfois longtemps à trouver. Au fil de ces recherches, on observera forcément des altérations. C'est le brin de folie : de l'art destiné au jeu et à la transformation.

Qu'en dit Nicolas ?

C'est quoi ?Attends, attends, laisse-moi trouver tout seul. Ne m'aide pas.Ah, j'l'ai vu. Je l'ai trouvé, maman, viens voir ! Maman ! Viens voir ! Et en plus, il peut bouger.Je sais le remettre droit. (Trop fier !) Oh, il faut tourner les hélices. Oh, j'ai trouvé la petite flèche. On dirait qu'il est loin ce deux.Non, ne m'aide pas. Je veux trouver avant toi. Je suis sûr que je vais le trouver. Je l'ai ! Ad libitum...

Maud Thalys