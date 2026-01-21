NOUVEAU - Anaïs - A l'eau de Javel

Sur ce troisième album, la puissance et la drôlerie de la chanteuse redonnent une actualité jouissive à des refrains qu'on découvre intemporels.

On a tous pesté contre les couples au rythme de "Mon cur, mon amour", titre phare de son premier album "The Cheap Show".

Singulière dans le paysage de la chanson française, Anaïs avait connu immédiatement un succès énorme (plus d'un demi-million d'albums vendus), confirmé par l'accueil du langoureux "The Love Album" et plus de 500 dates de concerts.Pour son nouvel album, elle a pris le temps de plonger dans le coffre aux miracles de la chanson française. Sur le papier, on aurait pu s'attendre à une habituelle série de reprises poussives pour vocaliste en mal d'inspiration...

Et non, non, non ! Anaïs nous montre que loin des paroles passe-partout qu'on nous sert trop souvent aujourd'hui, les chanteuses d'hier savaient être incisives et sombres, mais aussi pétillantes, légères et insouciantes.

Nos arrière-grands-mères et nos grands-mères étaient des punks avant l'heure.

Et leur modernité n'a pas pris une ride.

Les réinterprétations d'Anaïs sont radicales et surprenantes. On comprend dès la première écoute le titre "A l'eau de Javel" qu'elle s'attaque à des chansons d'amour (qui n'ont pas perdu une larme), à des histoires de dérives ou drogues en tous genres, chroniques de la pauvreté ordinaire dont le côté "trash" ferait passer le premier rappeur venu pour un clown poseur, Anaïs crée une ode à la liberté, la fraîcheur et l'enthousiasme qui fait un bien fou.

Cet album est une drôle de claque ; il est amusant autant qu'il est corrosif.

