NOUVEAU - C'est moi qui l'ai fait !

1. La Redoute et des élèves de l'école de mode Esmod se sont réunis pour customiser de la lingerie trop... basique !

3. Nico, Ségo ou Dom ? Version revisitée de la politique ! Le choix risque d'être cornélien pour les hommes... Idée cadeau originale et si actuelle !

5. Petite broche sympa que même les plus nulles pourront réaliser. On achète un kit sur un thème, ici le feu, et on le monte selon son inspiration... C'est pas sorcier, et c'est moi qui l'ai fait ! Liberty Candy

7. Marre des Pères Noël qui prennent la pose, ou des paysages enneigés ? On crée nous-mêmes nos cartes de voeux ! Et si on veut que papa Noël ait la tête en bas, c'est notre choix !www.toga-scrapbooking.com

9. Marre de la grisaille ? Offrez ce joli " Aquabat-jour " qui rappellera le soleil, la mer... Avec de bon outils et une bonne heure, le tour est joué !www.fiskars.com

2. Un jour mon prince viendra... Une autre vision de la Belle au bois Dormant intéressante...

4. C'est fou ce qu'on peut faire avec une simple chemise blanche ! Avec un peu d'imagination, un fil et une aiguille on crée la fringue qu'on ne verra sur personne d'autres...

6. Mademoiselle Moizelle est un personnage un peu loufoque ! On l'utilise comme bon nous semble : collier, accroché au sapin, sur un sac... Dans la même famillle, Bob le Chamoureux, Hemine la vache à bottines... Liberty Candi

8. Il n'est pas mimi ce doudou chien ? On le fait avec nos mimines pour nos petits chéris grâce au kit à tricoter " les moutons de Catherine Bouquerel ". 25 euros.www.coudre-broder-tricoter.com

10. Pour celles qui n'ont pas le temps pour les travaux manuels, ce stickers " tête de lit princesse " fera son effet. Original et facile à poser : 135 euros. www.sticoeur.com

Pleins de petites idées cadeaux sympas à réaliser soi-même. Si vous en voulez encore plus, rendez-vous sur www.creations-savoir-faire.com. On s'y met vite, il ne reste plus beaucoup de temps...