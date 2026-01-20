NOUVEAU - Le CD à offrir - Paris dernière 5 !

Des idées cadeaux : les coffrets Béatrice ArdissonCoffret Paris Dernière, avec les volumes 1, 2, 3 et 4Coffret Mania avec "Riomania", "Cloclomania", et "Indomania"

A noterClassicmania est sorti le 21 novembreLe tout sorti chez le label Ardisong / Naïve.

Si Béatrice Ardisson n'existait pas il faudrait l'inventer ! Grâce à elle, la reprise n'est plus has been. Mi-novembre, elle a publié la 5ème édition de la musique de Paris Dernière. Un must. Pourquoi ? La réponse plus bas.

Il faut que je vous raconte une histoire !

Le Comme d'habitude de Cloclo est un tube, même s'il sent la naphtaline. Fin 60's Paul Anka, raide dingue de la chanson, l'adapte en anglais. Cela donne My Way, interprété par Sinatra. La grande classe, même si ça sent toujours un peu le renfermé. Là où ça devient intéressant c'est lorsque My Way est reprise par Sid Vicious des Sex Pistols. Drôle à mourir, cette version punk est devenue tendance. Pourquoi suis-je en train de vous raconter tout ça ?Tout simplement car grâce à l'émission Paris Dernière et à la collection de Béatrice Ardisson, j'ai pu écouter en boucle ce My Way punk que j'adorais. J'ai ensuite découvert d'autres titres tout aussi décalés. Un vrai bonheur.

Béatrice, la créatrice

La femme de Thierry a remis au goût du jour un joli métier : illustratrice sonore. Sans doute parce qu'elle est passionnée de musique. Outre, l'émission Paris Dernière sur Paris Première, Béatrice a notamment " décoré " de ses sons les magasins LouisVuitton et Séphora, l'hôtel Crillon, le Meurice ou le Bristol. So Chic !

Son dernier cd

Venons-en enfin au 5ème cd de sa collection. La playlist est très attrayante, une fois de plus. Mes chouchous sont le Take Me Out (ndlr : des Franz Ferdinand) revu et corrigé par les Scissor Sisters et le Heart of Glass de Blondie chanté par The Puppini Sisters. Ecouter du Blondie à la sauce rétro, c'est original et très frais ! Vraiment réussi. Ah j'oubliais, il y a aussi l'excellent Anarchy in the U.K. interprété par Zita & Cyrus en piano-voix. Je vous rappelle que ce morceau est initialement celui des Sex Pistols. Tiens tiens, on dirait que la boucle est bouclée !

Annaïck F.