On adore - Ces petits riens qui nous font du bien !

1. Hier, 14H00Loïc, il est sympa, quand on arrive, il est mignon comme tout, et il gare la voiture.

" Bon, on commence par les gâteaux !" 3. Est-ce qu'ils en mangent, eux ? Ils doivent les avoir gratuits.

5. Est-ce que ça tombe des arbres directement dans leurs sacs ? En tout cas, c'est beau.

7. Un peu de salade mangue crevettes. Ma préférée. J'en ai pour 13 euros pour 2. Bon, ben c'est pas grave, on prendra pas un kilo.

9. La Madeleine, vue d'ici, c'est autre chose.

14H25. C'est fini. Tiens, il y a Loïc qui m'attend pour me rendre ma voiture. " Être le premier, et pourquoi pas le seul " devise d'Auguste Fauchon. Merci Auguste. par Maud Thalys 2. Là, c'est la vitrine. Est-ce que ça se mange, ça ?

4. Ce soir, on est 8. Mais celui pour 8, il est à presque 40 euros. C'est pas grave, on prendra des petites parts. Pour 6, il est à 28 euros.Un carré, c'est plus cher qu'un rond. Logique.

6. Les oranges de chez Fauchon, elles doivent pas être comme les autres...

8. Ils sont bien emballés, les saumons.

10. Et si on en prenait des madeleines, justement ? Il y a plein de parfums.

