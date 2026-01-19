OSS 117- Le Caire, Nid d'espion " Un peu de Sean et beaucoup de conneries "

Elleadore.com y était !

Candice.L a eu la chance d'être à la soirée de sortie du dvd. Champagne et tajine sur un air de musique orientale.Sans oublier le must : voir OSS 117 en vrai ! A quand le numéro 2 ? On retrouvera la suite des aventures de notre super agent secret en avril 2008 ! On attend avec impatience...

La princesse Al Tarouk (Aure Atika) garde ses distances...

Larmina (Bérenice Bejo) ose la contact ...

Quant à moi, je cours l'embrasser ! Vous comprendrez que pour des raisons de sécurité, l'anonymat est gardé...

Il est beau Jean !!!

Le pitch. Egypte, 1955

Le Caire est envahi d'espions. La France de René Coty a la solution : Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117 ! Agent secret hors paire, il sait tout faire : apprendre une langue en claquant des doigts, se battre seul contre une armada d'ennemis, danser... Seul hic : un raisonnement et une intuition qui laissent un peu à désirer !

Un agent très spécial

Jean Dujardin incarne ce rôle avec brio. Sexy, viril, marrant... Son oeil ne cesse de pétiller pour notre plus grand bonheur !Qui dit séducteur... Dit belles filles. Bérenice Bejo et Aure Atika ne restent pas de marbre devant ce bel Apollon.

Des répliques à la pelle

1H39 de franche rigolade. Une parodie très réussie des films d'espionnage des années 50 ! L'action est ponctuée de phrases... qui retiendront votre attention. Dans le genre, on a aimé " les soviets épongent " ! (les serviettes éponge).

OSS 117 Le Caire, nid d'espion de Michel Hazanavicius - Durée : 1h39 - Prix : 19,99 euros Existe en coffret limité à 10 000 exemplaires : 34,99 eurosExiste en coffret édition prestige limité à 1 117 exemplaires : 89,99 euroshttp://www.fnac.com

Candice L.